Pastatykite šį augalą savo namuose: vorų neliks nė kvapo

Vorai labiau bijo mūsų nei mes jų, o žmonių namuose apsigyvena ieškodami prieglobsčio. Jei bijote vorų ir nenorite, kad jie apsigyventų namuose, turėkite šį augalą, rašoma tips–and–tricks.co.
Augalas, atbaidantis vorus
Skambinti kaimynui, draugui ar šeimos nariui kaskart, kai namie aptinkate vorą, greitai išvargins visus situacijos dalyvius. Tai taip pat nelabai praktiška.
Kad išvengtumėte tokių situacijų, yra paprastas sprendimas – namuose auginkite mėtas. Taip, būtent mėtos yra tie augalai, kurių vorai negali pakęsti. Jausdami jų kvapą vorai nė nesiartins prie jūsų nbamų.
Tyrimai rodo, kad vorai negali pakęsti šviežių mėtų kvapo. Jei nebijote, galite netoli tos vietos, kur įsitaisė voras, pastatyti puodelį su šviežiomis mėtomis. Arba ant palangių auginkite mėtas.
Taip užkrisite kelią jiems patekti į jūsų namus. O jei manote, kad šviežių metų kvapas nepakankamai stiprus, kad atbaidytų vorus, išbandykite mėtų eterinį aliejų.
Eterinio aliejaus kvapas dar stipresnis, todėl užuodę šį kvapą vorai jūsų namus aplenks. Tad išbandykite ir nustebsite, kad toks paprastas sprendimas yra toks veiksmingas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!