Žolių tarp trinkelių neliks nė kvapo: štai ką siūlo daryti

Be abejonės, žolių ir samanų naikinimas tarp trinkelių – vienas nemaloniausių darbų. Deja, viltis, kad tvarkingai išklotos trinkelės visada bus gražios, miršta. Kasmet jų tarpuose pradeda želti žolių kuokštai, atsiranda samanų. Taigi, kaip geriausiai jas išnaikinti?
Purškimas
Net ir tie, kurie skeptiškai žvelgia į herbicidų naudojimą daržininkystėje, gana lengvai griebiasi chemijos naikindami žoles tarp trinkelių. Tiesa, ekologijos specialistai teigia, kad herbicidų reikia vengti visur.
Tačiau bėda ta, kad siūlomos nekenksmingos aplinkai priemonės, tokios kaip actas, soda ar druska, iš tiesų naudos neduoda. Todėl jei vis dėlto ryžotės naudoti herbicidus, naudokite atidžiai perskaitę instrukciją, tinkamomis proporcijomis.
Nepamirškite apsaugos priemonių, kad patys neįkvėptumėte chemikalų, kad priemonės nepatektų ant rankų. Jei jau naudojate herbicidus, pasistenkite, kad tikrai būtų poveikis – naudokite tiksliai ant žaliosios augalų masės, o ne ant sudžiūvusių lapelių, ne prieš lietų, kad nenuplautų pirma laiko. Kurį laiką ant tos vietos nevaikščiokite, nevažiuokite automobiliu – preparatai prilips prie batų, padangų ir persineš kitur.
Į samanas apskritai galima atlaidžiai žiūrėti. Pavėsyje jos neišvengiamos, tad kova su samanomis – kova su vėjo malūnais. O žalsvi minkšti tarpeliai gali būti net visai graži aplinkos detalė.
Grandiklis
Grandiklis aštriais ašmenimis – pirmas įrankis kovojant su apžėlusiais tarpais tarp trinkelių. Su juo bent nugaros neteks lenkti. Beje, piktžolėms ir samanoms tarp trinkelių naikinti reikia stipraus atsparaus plieno ir itin aštrių ašmenų, todėl toks grandiklis gali nemažai kainuoti.
Procedūra atrodo taip: su grandiklio puse, kur pagaląsti ašmenys, prapjaustote labai apžėlusias arba stipriai įaugusias vietas. Tada grandiklį apsukate ir ta puse, kuri panaši į kabliuką, prabraukiate pro tarpus – taip ištrauksite visas supjaustytas šaknis ir nešvarumus.
Šepetys
Specialus šepetys taip pat turi dvi funkcijas. Profilaktiniam tarpelių išvalymui puikiai tiks jo dalis standžiais šeriais. Trinti reikia nemažai, bet tarpeliai išsivalo kartu su visais nešvarumais, samanomis ir nedidelėmis piktžolėmis.
Rimtesniems atvejams verta naudoti šepečio priekyje įtaisytą geležtę, su kuria pavyks išprašyti didesnes žoles, ir tada darbą užbaigti šepečiu.
Palyginti su įprastu grandikliu, šepečiu lengviau išvalyti mažai užterštus tarpus ir vietas, kur trinkelės labai mažos ir siūlių yra labai daug. Tais atvejais, kai žolės jau gerai įaugusios, ir tais, kai trinkelių siūlės ilgos ir tiesios, įprastu grandikliu išvalysite greičiau ir efektyviau.
Tiesa, dažnu atveju šepečio kotą taip pat galima keisti, pasirenkant tiek trumpą, tiek ilgą, kad nereikėtų klūpoti.
Galima įsigyti elektrinį šepetį, kuris skirtas šiam tikslui. Važiuojate sau kaip su žoliapjove, o šepetys sukasi ir pats pluša valydamas trinkelių tarpus. Pranašumas – darbas greitas, nugara neskauda. Tačiau jeigu vieta užleista, sudėtingesnėse vietose reikės į rankas paimti įprastą grandiklį.
Vandens srovė
Dar vienas ekologiškas būdas – panaudoti aukšto slėgio vandens srovę. Tai puikus būdas efektyviai sutvarkyti siūles tarp trinkelių.
Kita vertus, pačias trinkeles ar kitokias plyteles atnaujina, bent šiek tiek nuima apsamanojusio, apdumblėjusio sluoksnio. Aukšto slėgio srovė išties galinga, todėl piktžolių ir samanų naikinimas tarp trinkelių vyksta greitai ir efektyviai. Jeigu ir liks kokia milžinė, jau paprastuoju būdu ją pribaigsite tiesiog išraudami.
Tačiau šis būdas turi ir minusų: iš siūlių išplaunamos ne tik piktžolės, bet ir siūlių užpildas. Tad išvalę užpildykite nauju atsijų sluoksniu – atrodys tvarkingai, piktžolės ne taip greitai pasisės. Maža to, galima įsigyti specialių užpildų, kurių rūgšti terpė nepalanki piktžolėms dygti ir vystytis.
Šaltinis: valstietis.lt
