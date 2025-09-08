Lokys užpuolė 72-ejų vyrą: kėsinosi ir į sūnų

Vyras patyrė sunkių viršutinės kūno dalies, veido traumų.
Vyras patyrė sunkių sužalojimų
Vyrui ligoninėje atlikta operacija. Dabar jo būklė stabili, tačiau jie vis dar ligoninėje.
„Tai buvo gana sunkus užpuolimas. Lokys griebė jo veidą, rankas ir viršutinę kūno dalį“, – sako valstijos medžioklės ir žuvininkystės komisijos atstovas spaudai Keithas Stephensas
Anot jo, tai pirmas toks incidentas, kai lokys užpuola žmogų per mažiausiai kelis dešimtmečius valstijoje.
„Šis incidentas yra labai neįprastas, nes bent jau 25 metus Arkanzaso valstijoje nebuvo užregistruota jokių meškos užpuolimų“, – sako jis.
72-erių vyras užpuolimo metu dirbo lauke. Pamatęs kas vykstą, vyro sūnus stvėrė akmenis ir ėmė juos mėtyti į lokį. Lokys taip pat bandė kėsinosi ir vyro sūnų, bet pabėgo.
