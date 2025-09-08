Dramos šventinės vakarienės metu: Bessentas grasino primušti kolegą

Incidentas įvyko trečiadienį. Kaip pastebi leidinys, vakarienė turėjo būti šventinė, tai buvo ilgai laukta inauguracinė vakarienė „Executive Branch“ ir gimtadienio vakarėlis Donaldo Trumpo administracijai draugiškam tiklalaidžių vedėjui Chamath Palihapitiya.
Ilgas stalas 30-čiai svečių buvo padengtas aukščiausios klasės krištolu ir porcelianu. Svečių sąraše buvo transporto sekretorius Sean Duffy, prekybos sekretorius Howard Lutnick, vidaus reikalų sekretorius Doug Burgum, žemės ūkio sekretorius Brooke Rollins, nacionalinės žvalgybos direktorius Tulsi Gabbard ir kiti.
Bessentas kvietė eiti aiškintis į lauką
Tačiau vienu metu S. Bessentas susikivirčijo su B. Pulte. Skriejo keiksmažodžiai ir grasinimai. Iždo sekretorius S. Bessentas iš kelių žmonių išgirdo, kad Federalinės būsto finansavimo agentūros direktorius jį šmeižia D. Trumpui.
„Kodėl, po velnių, tu prezidentui apie mane pasakoji? Eik tu šikt“, – S. Bessentas rėžė kolegai.
„Aš tau į veidą trenkčiau“, – pridūrė jis.
Informaciją apie šią sceną minėtam leidiniui patvirtino vienas liudininkas ir keturi kiti žmonės, žinantys, kas įvyko.
B. Pulte atrodė priblokštas, o įtempta susidūrimas paskatino klubo bendrasavininkį ir finansininką Omeedą Maliką įsikišti. Bet S. Bessentas nesutiko.
„Arba aš, arba jis“, – S. Bessentas pasakė O. Malikui.
„Pasakyk man, kuris iš čia išeis. Arba galime išeiti į lauką“, – sakė S. Bessentas.
„Ką ten darysime?“ – jo paklausė B. Pulte – „Kalbėsimės?“
„Ne. Aš tau duosiu į galvą“, – atsakė S. Bessentas.
O. Malikas atskyrė vyrus ir nuvedė S. Bessentą atvėsti. Per vakarienę S. Bessentas ir B. Pulte buvo pasodinti į priešingas stalo puses, pobūvio metu incidentų pavyko išvengti.
S. Bessentas, B. Pulte, O. Malikas ir Baltieji rūmai atsisakė pakomentuoti.
D. Trumpas gegužę paskelbė, kad S. Bessentas, H. Lutnick ir B. Pulte bendradarbiaus rengiant planą privatizuoti federalines būsto finansavimo institucijas Fannie Mae ir Freddie Mac, kurias prižiūri B. Pulte. Pastarosiomis savaitėmis B. Pulte ėmėsi iniciatyvos, kuri galėtų iki 15 procentų Fannie ir Freddie akcijų išleisti į viešąsias rinkas.
Tačiau užkulisiuose vyrai susidūrė su klausimais. S. Bessentas mano, kad B. Pulte įsikišo į reikalus, kuriuos sekretorius laiko savo kompetencija, o B. Pulte supyko dėl grėsmės būti nustumtu į antrą planą.
