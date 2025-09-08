Po Trumpo „paskutinio perspėjimo“ – „Hamas“ reakcija

„Hamas“ vėlai sekmadienį išplatintame pareiškime nurodė, kad iš Amerikos pusės gavo „idėjų, kurių tikslas yra pasiekti paliaubų susitarimą“, ir pridūrė, jog „palankiai vertina bet kokius veiksmus, kurie padeda stabdyti agresiją prieš mūsų žmones“. Ši ekstremistinė organizacija pažymėjo, kad ji yra „pasirengusi nedelsiant sėsti prie derybų stalo ir aptarti visų kalinių paleidimą mainais į aiškų pareiškimą apie karo pabaigą, visišką pasitraukimą iš Gazos Ruožo ir nepriklausomų palestiniečių komiteto, kuris valdytų Gazos Ruožą, sukūrimą“.
Atitinkamas pareiškimas buvo paskelbtas netrukus po to, kai D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pareiškė, kad „izraeliečiai sutiko su mano sąlygomis“, tačiau detalių nepateikė. „Atėjo metas (su sąlygomis) sutikti ir „Hamas“, – pažymėjo JAV prezidentas.
„Perspėjau „Hamas“ apie nepritarimo padarinius. Tai paskutinis mano perspėjimas, dar vieno nebus!“ – dėstė D. Trumpas. Jis taip pat nurodė, kad „visi nori, jog įkaitai grįžtų NAMO. Visi nori, kad šis karas baigtųsi!“
Jungtinės Valstijos, Kataras ir Egiptas tarpininkauja netiesioginėse Izraelio ir „Hamas“ derybose, kuriomis siekiama užbaigti Gazos karą. Jį sukėlė 2023 m. spalio 7 d. surengtas „Hamas“ išpuolis, per kurį žuvo apie 1 200 žmonių, o dar daugiau nei 250 buvo pagrobti. Pasak Izraelio šaltinių, Gazos Ruože vis dar yra 48 įkaitai, iš kurių 20, kaip manoma, yra gyvi.
Nuo to laiko Gazos Ruože žuvo daugiau nei 64 000 palestiniečių, teigia „Hamas“ kontroliuojama vietos sveikatos tarnyba, kurios duomenis Jungtinės Tautos laiko patikimais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!