  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po masinės Rusijos atakos Ukrainoje Trumpas pareiškė: „Nesu patenkintas. Nesidžiaugiu visa šia situacija“

2025-09-08 06:38 / šaltinis: BNS
2025-09-08 06:38

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausios masinės Rusijos atakos Ukrainoje yra nepatenkintas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad po naujausios masinės Rusijos atakos Ukrainoje yra nepatenkintas.

10

Rusija sekmadienio naktį surengė ataką prieš Ukrainą, pasitelkdama didžiausią dronų ir raketų bangą nuo pat invazijos pradžios prieš trejus metus.

Per ataką žuvo keturi žmonės ir užsidegė Ukrainos ministrų kabineto pastatas, kuriame įsikūrusi vyriausybė Kyjive.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nesu patenkintas. Nesidžiaugiu visa šia situacija“, – žurnalistams sakė JAV prezidentas, paklaustas apie Rusijos sekmadienį surengtą ataką ir pridūrė: „Nesu sužavėtas tuo, kas ten vyksta.“

Anksčiau sekmadienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė, kad yra pasirengęs įgyvendinti naujas sankcijas Maskvai.

Kalbėdamas prie Baltųjų rūmų, jis atsakė „taip, esu“, kai buvo paklaustas, ar yra pasirengęs įvesti daugiau sankcijų Rusijai.

Tačiau išsamesnės informacijos D. Trumpas nepateikė. 

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad pasikliauja ryžtingu JAV atsaku į naujausią masinį Rusijos išpuolį prieš Ukrainą.

TOLIAU SKAITYKITE
