TV3 naujienos > Užsienis

Žvalgyba: Baltarusija planuoja naujus mokesčius, pritraukti migrantus

2025-09-07 17:33 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 17:33

Baltarusijos valdžia, susidurianti su darbo jėgos trūkumu ir didėjančiu biudžeto deficitu, planuoja didinti mokesčius ir dideliu mastu pritraukti darbo migrantus arba mažinti socialines išlaidas, pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba.

Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Žvalgybos duomenimis, prezidentu pasiskelbusio Aliaksandro Lukašenkos režimas patiria dvigubą spaudimą – darbo jėgos trūkumą ir didėjantį biudžeto deficitą, keliantį pavojų Baltarusijos pensijų sistemai.

0

Žvalgybos duomenimis, prezidentu pasiskelbusio Aliaksandro Lukašenkos režimas patiria dvigubą spaudimą – darbo jėgos trūkumą ir didėjantį biudžeto deficitą, keliantį pavojų Baltarusijos pensijų sistemai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Valdžia svarsto tris pagrindinius problemos sprendimo scenarijus: didinti mokesčius ir rinkliavas, dideliu mastu verbuoti migrantus arba mažinti socialines išlaidas. Jei deficitas taps kritinis ir nepakaks lėšų net pensijoms mokėti, pirmas žingsnis bus naujos mokesčių iniciatyvos“, – sakoma pranešime.

Padėtį blogina demografinės tendencijos: sensta gyventojai, mažėja gimstamumas, o darbo jėgos ištekliai nėra papildomi. 

Darbo jėgos nutekėjimą dar labiau paaštrino emigracijos banga po 2020 m. represijų, kai iš šalies išvyko dešimtys tūkstančių kvalifikuotų specialistų – nuo ​​gydytojų iki inžinierių. Didžiausias trūkumas jaučiamas darbininkų ir techninių profesijų atstovų. 

„Lukašenka mėgina kompensuoti darbo jėgos trūkumą sutikdamas įsivežti migrantus iš Azijos šalių. Pagal Minsko planus, į šalį bus įsivežta šimtai tūkstančių darbuotojų iš užsienio“, – pranešė žvalgyba.

Taip pat pranešta apie Baltarusijos valdžios planus konfiskuoti dalį bankų institucijų pelno lėtėjančiai ekonomikai finansuoti.

