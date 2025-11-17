Į pusryčius rinkosi žinomi žmonės: proga – ypatinga

Čia skambant Ievos Zasimauskaitės muzikai ne tik mėgavosi jaukiu rytu, bet ir kvietė atkreipti dėmesį į anksčiau į pasaulį atėjusius mažylius, rašoma pranešime spaudai.
Kofeino poreikis
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neonatologijos centro vadovas gydytojas neonatologas docentas Arūnas Liubšys dalinosi, kad į pusryčius susirinkę svečiai – ne vieninteliai, kuriems kofeinas padeda pradėti dieną.
„Galima pajuokauti, kad ankstuką anksti pradedame girdyti kava. Bet iš tiesų, kofeinas jiems – itin reikalingas. Viena iš nebrandumo problemų – anksčiau gimę mažyliai kartais pamiršta kvėpuoti. Kofeinas tiesiogiai veikia nervų sistemos centrus ir primena ankstukams, kad jiems reikia kvėpuoti. Taip pat kofeinas sumažina kraujo išsiliejimo į smegenis tikimybę. Kofeino dozė, kurią gauna naujagimis, skaičiuojant per kilogramą, atitinka 15–16 puodelių kavos suaugusiam žmogui“, – atskleidžia doc. A. Liubšys.
„Reitan“ strategijos ir rinkodaros vadovė Lina Kaminskaitė dalinosi, kad žinutė apie kofeiną tik užtvirtino „Caffeine“ ir „Narvesen“ partnerystę aukojant „Ankstukams“.
„Kai pradėjome bendradarbiauti su organizacija „Ankstukai“, nežinojome apie tokį gražų ryšį. O dabar didžiuojamės galėdami sakyti, kad kava – padeda kvėpuoti. Esame sėkmingi, nes turime klientus, drauge su kuriais galime būti jautrios bendruomenės dalimi. Šį mėnesį kviesime savo klientus prisidėti prie paramos ir pervesti organizacijai, taip nuoširdžiai besirūpinančiai lengvesne mažylių pradžia šiame pasaulyje“, – sako ji.
Šiais pusryčiais prasidėjo ir „Mėlyno pleistro“ akcija
„Kartais ir kilogramo nesveriančių mažylių odelė – beveik permatoma. Mums įprasti pleistrai jiems gali palikti randus, todėl ankstukams būtini specialūs, antrosios odos pleistriukai. Mėlynas pleistras tampa akcijos ženklu, simboliu to, ką tenka išgyventi nuo pirmosios minutės už gyvenimą kovojantiems mažyliams“, – atskleidžia projekto „Ankstukai“ koordinatorė Gintarė Damidavičienė.
Ankstuko Leono mama Elzė Degutytė dalinosi, kad pirmosiomis dienomis, kai vaikelis tik pradeda kovoti už savo gyvenimą, jam reikia itin daug atidumo.
„Inkubatoriuje jis toks vienas, jam šalta, jis apraizgytas laidais. Net glostyti iš pradžių j man nerekomendavo – tik uždėti ranką. Kad nesudirginčiau tokios jautrios odelės. Žinau, kad medikų pagalbos, be „Ankstukų“ organizacijos pagalbos mūsų pradžia būtų daug sudėtingesnė, vienišesnė“, – pasakoja ji.
Mėlynais pleistrais veidus klijavo ir žinomi pusryčiuose susirinkę žmonės:
„Jei jau suaugusiam šis pojūtis – nemalonus. Ką turi ištverti tie mažiukai?..“, – stebėjosi žinomos mamos.
„Ankstukų“ paramos fondas jau daugiau nei dešimtmetį teikia pagalbą patiems mažiausiems Lietuvos kovotojams – anksčiau laiko gimusiems kūdikiams, sergantiems naujagimiams ir jų šeimoms. Šeimos, kurioms reikalinga pagalba, kviečiamos kreiptis adresu [email protected], o prisidėti prie šios prasmingos misijos galite aukodami svetainėje www.ankstukai.lt.
