Trobelės miške duris pravėrusi Ieva Zasimauskaitė apie pasikeitusį mąstymą: „Dabar aš supratau“

Ieva papasakojo, kad aplink namelį turi septynis hektarus žemės. Dalis jos – dar neapsodinta, o kitoje dalyje šeima augina ramunėles ir obelis.
Trobelę dvejus metus statė Ievos vyras Simas. Įdomu tai, kad tai darė visiškai vienas
„Pasakiau vyrui, kad mums reikia verslo, kad galėtume pasistatyti namą“, – juokėsi I. Zasimauskaitė.
Ramybės oazė ir įrengimo darbai
Dainininkė papasakojo, kad miške esantį namelį nuomoja nuo miesto šurmulio norintiems pailsėti žmonėms. Pasak jos, sulaukia geriausių atsiliepimų.
„Čia labai faina. Žmonės čia atvažiuoja pabūti nakčiai ir išvažiuodami sako: „Dieve, neatsimenu kada taip gerai pailsėjau“. Čia nėra žmonių, ateina tik stirnos ir zuikiai. Labai gera čia būti“, – džiaugėsi ji.
Nors viską savo paties rankomis statė Simas, Ieva taip pat turėjo savo indėlį.
„Aš truputėlį padėjau viduje įrengti interjerą, žinai, tą moterišką dalį. Klausiau vyro, kuo galėčiau padėti, o jis sakė, kad geriausia – jog netrukdyčiau“, – su juoku prisiminė dainininkė.
Žinių apie statybas ir apdailas Simas sakė gaunantis daugiausiai iš interneto, tačiau nevengia į viską pažiūrėti išradingai ir susigalvoti savo metodų.
„Pasižiūriu gamintojo rekomendacijas ir panašiai. Pamatų sistemą aš pats išradinėjau. Šitas pamatas man kainavo 1200 eurų su darbais“, – sakė Simas, nustebindamas A. Bružą.
Lauko erdvė
Namelis – ne vienintelis dalykas, teikiantis šeimai ramybės oazės jausmą. Prie to prisideda ir daržas, kurį puoselėja Ieva. Ji papasakojo, kaip jį įsirengė bei kokio derliaus sulaukė.
„Derlius nebuvo labai geras, nes oras prastas, labai daug lietaus. Lysves mes pirkome, bet mums reikėjo patiems jas susisukti, todėl darėme talką – buvo atvažiavę gal 15 žmonių.
Aš šią vasarą jau labai norėjau vasaroti čia, bet nėra kur atsisėsti, nes visur statybos, tai sakau vyrui: aš įsirengsiu lauko erdvę, darželius, kad būtų fainiau. Bet kai gyvenu tarp dviejų namų – sunku viską gražiai prižiūrėti, bet atvažiavusi vis tiek visko prisiskinu ir esu labai laiminga“, – kalbėjo ji.
Kalbėdama apie lauko darbus, Ieva neslėpė, kad anksčiau idėja apie daržą jos nežavėjo, tačiau viskas pasikeitė. Dabar jos planuose – dar didesni užmojai.
„Kai buvau mažytė, mano tėvai turėjo daržą ir aš galvodavau: kam, taigi nuvažiuoji į parduotuvę ir nusiperki, kam tas vargas? Ir aš dabar supratau: čia ne vargas, čia meditacija. Gal dėl to, kad man jau 30, bet net ravėjimas man labai patinka. Aš jau galvojau, kaip kitais metais daiginsiu pomidorus, gėlytes, viską auginsiu. Man čia rojaus kampelis“, – su šypsena pasakojo ji.
Kelias atgal į kūrybą ir užduotis A. Bružui
I. Zasimauskaitė atskleidė ir dar vieną dalyką – dabar ji sugrįžta į kūrybą, kurią teko pristabdyti dėl šeimos pagausėjimo. Nepaisant to, dukrytei Prijai paaugus, moteris vėl imasi mylimos veiklos.
„Po dviejų metų tik dabar pradėjau sugrįžti į kūrybą, nes 2 metus mano dukrytė buvo mano kūryba. Buvo daug reikalų. Dabar pradėjau kurti, labai man patinka šis etapas, nes gimsta labai gražios dainos“, – sakė Ieva.
Laidos vedėjui buvo patikėta ypatinga užduotis – įrengti vonios kambario lubas. Simo noru, jas darė iš bambuko. Vykdant šią užduotį netrūko šiltų pokalbių ir juoko.
Kaip sekėsi išpildyti Ievos vyro Simo norus, galite pamatyti laidoje „Pasidaryk pats“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!