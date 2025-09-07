ES vadovai pasmerkė Rusijos raketų ataką prieš Ukrainą

„Kremlius vėl tyčiojasi iš diplomatijos, niekina tarptautinę teisę ir žudo be atrankos“, – sekmadienį platformoje „X“ parašė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Kalbėti apie taiką, tuo pačiu eskaluojant bombardavimus ir smūgiuojant vyriausybės pastatams ir namams – tai V. Putino „taikos“ versija“, – platformoje rašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa.
Abu ES atstovai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad savaitgalį buvo toliau planuojamas 19-asis sankcijų Rusijai paketas. Tikimasi, kad artimiausiomis dienomis bus parengtas teisės aktų pasiūlymas, kuris bus teikiamas 27 ES valstybių narių vyriausybėms tvirtinti.
Svarstytos galimos naujos baudžiamosios priemonės
Neseniai svarstytos galimos naujos baudžiamosios priemonės – tolesnis muitų Rusijos produktams didinimas ir importo draudimas, taip pat papildomos sankcijos kitų šalių veikėjams, kurie gauna naudos iš Maskvos karo su Ukraina.
Be to, planuojama imtis ryžtingesnių priemonių prieš vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną, kuriuo apeinamos energetikos sektoriui taikomos sankcijos, ir Rusijos finansų sektorių. Taip pat siekiama užkirsti kelią vis dažniau sudaromiems kriptovaliutų sandoriams.
Idealiu atveju naujas ES sankcijas turėtų papildyti naujos Jungtinių Valstijų baudžiamosios priemonės, bet kol kas neaišku, ar taip bus. Viena iš priežasčių – JAV prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė reikalauja, kad europiečiai visiškai nutrauktų visą Rusijos energijos importą, o tokios šalys kaip Vengrija iki šiol atsisako tą daryti.
ES viduje taip pat prieštaringai vertinamas JAV reikalavimas daug griežčiau elgtis su Rusiją palaikančia Kinija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!