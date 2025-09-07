Ukrainiečiai pradėjo naudoti amerikietiškas kovos mašinas: „Kažkas panašaus į miniatiūrinį „Mercedes“

Sergėjus aiškina, kad šioje kovos mašinoje viena rankena ir pavaros keičiamos, ir užsiveda. Jis dar prieš metus pristatinėjo duoną senutėliu furgonu, o šiandien valdo vieną pažangiausių pėstininkų kovos mašinų pasaulyje – amerikietiškąjį „Bradley“. Ši kovos mašina tapo legendine dėl savo efektyvumo ginantis ir puolant Ukrainos ir Rusijos kare. Ypač daug žalos priešui pridarė prieš porą metų Ukrainos kontrpuolimo metu šalies pietuose.
„Man patinka, tai labai gera mašina, manevringa. Manau, kad tai kažkas panašaus į tokį miniatiūrinį „Mercedes“, – tikino Sergėjus.
Mašinos, kurią ekipažas gavo prieš kelis mėnesius, vadas sako, kad čia vado ir taikytojo vietos panašios į lėktuvo kabiną – su daugybe mygtukų ir vairų.
„Gali šioje vietoje būti sudėti produktai, tačiau dažniausiai čia pėstininkų vieta. Toliau bokštelis – ten yra taikytojas ir mašinos vadas. Čia – monitorius, mašinos valdymo pultas“, – komentavo „Bradley“ vadas Ivanas.
„Bradley“ – kovos mašina, skirta pridengti pėstininkus mūšio lauke, su įrengta patranka, kulkosvaidžiu ir skaitmenine ugnies valdymo sistema.
„Mes galime atvežti ir paimti pėstininkus, pasiimti žuvusiuosius, sužeistuosius“, – sakė taikytojas Ruslanas.
„Bradley“ kovos mašinų galimybės
Šarvuota apsauga ir šiuolaikinė ginkluotė leidžia jai konkuruoti ne tik su plačiai paplitusiomis sovietinėmis pėstininkų kovos mašinomis, bet net ir su tankais. Pavyzdžiui, per Persijos įlankos karą būtent „Bradley“ sunaikino didžiausią skaičių irakiečių tankų. Ukrainiečiai tikisi ne prastesnio rezultato ir šiame kare.
„Štai šone priešraketiniai ginklai dviems raketoms. Kai įgula šaudo, jie lydi iki tikslo“, – aiškino „Bradley“ vadas Ivanas.
Ivanas tarnauja jau metus, per šį laiką spėjo pakovoti ir pėstininkų būryje. Todėl iš asmeninės patirties žino, kaip svarbu kovotojams apkasuose turėti tokio tipo mašinų pagalbą. Mano, kad „Bradley“ gali pakeisti karo eigą.
„Jei būtų buvę šiek tiek daugiau, manau, mes jau būtume baigę karą“, – tikino jis.
Kariai ruošiasi su šia kovine mašina į vieną karščiausių fronto ruožų – prie Pokrovsko. Ten rusofašistų pajėgos toliau puola. Jie bando apvažiuoti miestą ir apsupti jį. Įgula tikisi, kad „Bradley“ pasirodymas mūšio lauke padės perlaužti karo eigą ukrainiečių naudai.
