Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JK premjeras: Putinas į taiką žiūri nerimtai

2025-09-07 16:37 / šaltinis: BNS, ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS, ELTA aut.
2025-09-07 16:37

Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris sekmadienį pasmerkė Rusijos oro antpuolį prieš Ukrainą ir teigė, jog tai rodo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „į taiką žiūri nerimtai“.

Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris sekmadienį pasmerkė Rusijos oro antpuolį prieš Ukrainą ir teigė, jog tai rodo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „į taiką žiūri nerimtai“.

REKLAMA
2

„Aš sukrėstas naujausio brutalaus naktinio antpuolio prieš Kyjivą ir Ukrainą. Šie bailūs puolimai rodo, jog Putinas mano galįs veikti nebaudžiamai. Į taiką jis žiūri nerimtai“, – pareiškime teigė K. Starmeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ES vadovai pasmerkė naujausią Rusijos raketų ataką prieš Ukrainą

Europos Sąjungos (ES) vadovai pasmerkė naujausius Rusijos raketų ir dronų išpuolius Ukrainoje, kurie, pasak jų, įrodo, kad prezidentas Vladimiras Putinas nėra linkęs derėtis.

REKLAMA
REKLAMA

„Kremlius vėl tyčiojasi iš diplomatijos, niekina tarptautinę teisę ir žudo be atrankos“, – sekmadienį platformoje „X“ parašė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

REKLAMA

„Kalbėti apie taiką, tuo pačiu eskaluojant bombardavimus ir smūgiuojant vyriausybės pastatams ir namams – tai V. Putino „taikos“ versija“, – platformoje rašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas António Costa.

Abu ES atstovai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad savaitgalį buvo toliau planuojamas 19-asis sankcijų Rusijai paketas. Tikimasi, kad artimiausiomis dienomis bus parengtas teisės aktų pasiūlymas, kuris bus teikiamas 27 ES valstybių narių vyriausybėms tvirtinti.

REKLAMA
REKLAMA

Neseniai svarstytos galimos naujos baudžiamosios priemonės – tolesnis muitų Rusijos produktams didinimas ir importo draudimas, taip pat papildomos sankcijos kitų šalių veikėjams, kurie gauna naudos iš Maskvos karo su Ukraina.

Be to, planuojama imtis ryžtingesnių priemonių prieš vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną, kuriuo apeinamos energetikos sektoriui taikomos sankcijos, ir Rusijos finansų sektorių. Taip pat siekiama užkirsti kelią vis dažniau sudaromiems kriptovaliutų sandoriams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Idealiu atveju naujas ES sankcijas turėtų papildyti naujos Jungtinių Valstijų baudžiamosios priemonės, bet kol kas neaišku, ar taip bus. Viena iš priežasčių – JAV prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė reikalauja, kad europiečiai visiškai nutrauktų visą Rusijos energijos importą, o tokios šalys kaip Vengrija iki šiol atsisako tą daryti.

ES viduje taip pat prieštaringai vertinamas JAV reikalavimas daug griežčiau elgtis su Rusiją palaikančia Kinija.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
ES vadovai pasmerkė Rusijos raketų ataką prieš Ukrainą
Irane pagaminto drono nuolaužos (nuotr. SCANPIX)
Masinė rusų ataka: paleista daugiau kaip 800 bepiločių orlaivių (5)
Zelenskis paaiškino, kodėl svarbu išlaikyti JAV dalyvavimą taikos procese (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Niekas nekentės tamsoje“: Zelenskis žada atsaką Rusijos smūgiams (360)
Europos šalys siųs karius į Ukrainą? Lyderiai kol kas nesutaria (nuotr. SCANPIX)
Europos šalys siųs karius į Ukrainą? Lyderiai kol kas nesutaria (28)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų