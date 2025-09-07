Masinė rusų ataka: paleista daugiau kaip 800 bepiločių orlaivių

„Oro pajėgų padaliniai aptiko ir stebėjo 818 oro atakos objektų“, – paskelbė oro pajėgos socialiniame tinkle „Telegram“.
Oro gynyba numušė arba nuslopino 747 bepiločius orlaivius ir keturias raketas, pridūrė ji.
Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje naktį žuvo mažiausiai keturi žmonės ir dar dešimtys buvo sužeisti, paskelbė valdžios institucijos, o pareigūnai pranešė, kad sostinėje Kyjive po atakos užsidegė vyriausybės pastatas.
Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba sakė, kad smūgiai apgadino kelis Kyjivo daugiaaukščius pastatus, ir „Telegram“ paskelbė nuotraukų, kuriose matyti, kaip ugniagesiai kovoja su gaisru aukštutiniame aukšte.
Tarnyba nurodė, kad per išpuolį žuvo mažiausiai du žmonės, o 18 buvo sužeista.
Per smūgį buvo apgadintas Ukrainos ministrų kabineto pastatas, kuriame įsikūrusi vyriausybė Kyjive, pranešė premjerė Julija Svyridenko.
„Stogas ir viršutiniai aukštai buvo apgadinti dėl priešo atakos. Gelbėtojai gesina gaisrą“, – parašė ji „Telegram“.
Naujienų agentūros AFP reporteris matė nuo pastato stogo kylančius dūmus, o virš pastato skraidė sraigtasparniai, kurie ant stogo leido, kaip atrodė, kibirus vandens.
Ukrainos valdžios institucijos 6 val. 6 min. ryto (vietos ir Lietuvos laiku) visoje šalyje paskelbė oro pavojaus lygį.
Rusijos dronų atakos Dnipropetrovske taip pat pražudė 54 metų vyrą ir dar kelis žmones sužeidė, pranešė centrinio regiono karinė administracija.
Per kitą smūgį šiaurės rytų Sumų regione žuvo vienas žmogus ir dar keli buvo sužeisti, vėlai šeštadienį pranešė vietos valdžia.
„Po priešo atakos Putyvylio miesto pakraštyje žuvo vienas žmogus, yra sužeistų žmonių“, įskaitant devynerių metų vaiką, „Telegram“ pranešė regiono karinis gubernatorius Olegas Grygorovas.
Per Rusijos drono ataką šeštadienio vakarą Zaporižioje pietryčiuose buvo sužeista mažiausiai 15 žmonių, keturi iš jų paguldyti į ligoninę, sakė Ivanas Fiodorovas, šio regiono, kurį iš dalies yra okupavusi Rusija, karinės administracijos vadovas.
Jis paskelbė sugriautų gyvenamųjų pastatų nuotraukas.
Taikos pastangos stringa
Smūgiai prasidėjo po to, kai dvi dešimtys šalių, vadovaujamos Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos, ketvirtadienį pažadėjo prisijungti prie „užtikrinimo“ pajėgų, kurios patruliuos bet kokį susitarimą dėl karo, kurį sukėlė Maskvos 2022 metų vasario plataus masto invazija, užbaigimo.
Kyjivas sako, kad saugumo garantijos, remiamos Vakarų karių, yra labai svarbios bet kokiam susitarimui dėl taikos, siekiant užtikrinti, kad Rusija ateityje vėl neįsiveržtų.
Tačiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė bet kokias Vakarų pajėgas Ukrainoje kaip nepriimtinas ir sakė, kad jos būtų „teisėti“ taikiniai.
Pastarųjų savaičių JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangos užbaigti karą kol kas nedavė didelės pažangos.
Rusijos pajėgos iš viso užima apie 20 proc. visos Ukrainos teritorijos.
Šimtai tūkstančių žmonių žuvo per trejus su puse metų trunkančias kovas, kurios privertė milijonus žmonių palikti savo namus ir sunaikino didžiąją dalį Rytų ir Pietų Ukrainos per kruviniausią nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konfliktą Europoje.
