Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos ambasadorius JAV perdavė Trumpui svarbų laišką

2025-09-07 10:40 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 10:40

Naujasis Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Gediminas Varvuolis Vašingtone įteikė skiriamuosius raštus prezidentui Donaldui Trumpui, sekmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Ambasadorius G. Varvuolis įteikė skiriamuosius raštus JAV prezidentui D. Trumpui (nuotr. Užsienio reikalų ministerijos)

Naujasis Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Gediminas Varvuolis Vašingtone įteikė skiriamuosius raštus prezidentui Donaldui Trumpui, sekmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija.

REKLAMA
11

Susitikimo Baltuosiuose rūmuose metu ambasadorius padėkojo JAV prezidentui už jo lyderystę stiprinant NATO aljansą bei pabrėžė JAV karių buvimo Lietuvoje svarbą atgrasymui, teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„JAV karių buvimas mūsų šalyje yra aiškus ženklas, kad jokia agresija neliks be atsako. Esame dėkingi Jungtinėms Valstijoms ir jums, prezidente D. Trumpai, už tai“, – JAV prezidentui sakė diplomatas, cituojamas pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Ambasadorius pažymėjo Lietuvos įsipareigojimą nuo kitų metų gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto, taip pat pabrėžė, jog šalis sudaro išskirtines sąlygas amerikiečių ir kitų sąjungininkų kariams vykdyti pratybas.

REKLAMA

Perdavė laišką

G. Varvuolis JAV prezidentui taip pat perdavė laišką, kur tikino, jog Lietuva išlieka ypatinga JAV partnere ir tikra drauge.

„Didžiuojamės puikia Lietuvos ir JAV strategine partneryste ir istorijoje įsišaknijusiais mūsų dvišaliais santykiais, grįstais abipusiu pasitikėjimu, tikėjimu laisve bei bendrais interesais“, – teigiama jame.

Ambasadorius pasidžiaugė sėkmingu Lietuvos ir JAV ekonominiu bendradarbiavimu, augančiais ginkluotės, suskystintų dujų iš JAV įsigijimais bei Lietuvos investicijomis JAV. 

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpui perduotame laiške taip pat  dėkojama JAV už ilgalaikę tvirtą paramą Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei.

Tuo metu JAV prezidento ambasadoriui skirtame rašte pažymima, jog Lietuvos rodoma lyderystė gynybos stiprinime, įdėtos pastangos JAV karių paieškos operacijoje Pabradėje, bendras saugumo ir gynybos svarbos suvokimas yra viltis sėkmingai tęsti bendradarbiavimą, paremtą bendrais interesais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas rašte taip pat pasidžiaugė dvišaliais prekybos santykiais bei dar didesnio Lietuvos-JAV energetinio bendradarbiavimo potencialu, teigiama rašte.

Amerikiečių žiniasklaida šią savaitę paskelbė, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.

REKLAMA

Galutinį sprendimą dėl to turės priimti amerikiečių parlamentas.

Lietuva JAV paramą iš minėtos programos iš esmės gauna per Baltijos saugumo iniciatyvą, veikiančią nuo 2020-ųjų.

Krašto apsaugos minisiterija teigia, kad kiekvienais metais iš JAV specialios programos skiriama suma skiriasi, bet vidutiniškai siekia apie 60 mln. eurų per metus.

Sprendimas dėl paramos nutraukimo bręsta JAV šiuo metu taip pat peržiūrint pajėgų dislokavimą pasaulyje, baiminantis, kad dalis JAV karių gali būti išvesti iš Europos.

Lietuvos pareigūnai tvirtina, kad šie du procesai nėra susiję.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ups
Ups
2025-09-07 10:49
Lietuvos pelkės yra nuostabios todėl mūsų kariai ten patys laimingiausi, tik ten buvo daug ledo, labai daug ledo suprantate. Bet jūs neturite kortų ir per mažai dėkojate, suprantate.
Atsakyti
Trumpas
Trumpas
2025-09-07 11:08
Jūs neturite kortų. O nuo šiol dar ir babkių kraną jum užsuku. Prisilojot, dabar sukitės patys.
Atsakyti
cha chaaa
cha chaaa
2025-09-07 11:13
jankiai pasitrauks nu ir ką, nu pz. jums padlizos klumpakojai vyžočiai.. chaaa
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų