  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

ES skyrė „Google“ 2,95 mlrd. eurų baudą, nepaisydama Donaldo Trumpo grasinimų

2025-09-05 20:09 / šaltinis: BNS
2025-09-05 20:09

 Nepaisydama prezidento Donaldo Trumpo įspėjimų nesitaikyti į didžiąsias JAV technologijų įmones, Europos Sąjunga (ES) technologijų milžinei „Google“ penktadienį skyrė didžiulę 2,95 mlrd. eurų antimonopolinę baudą už pirmenybės teikimą savo reklamos paslaugoms.

0

„Google“ nedelsdama pažadėjo apskųsti šį sprendimą, kurį priėmusi Europos Komisija apkaltino JAV įmonę konkurencijos iškraipymu 27 valstybių bloke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Google“ piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi reklamos technologijų srityje, darydama žalą leidėjams, reklamuotojams ir vartotojams. Toks elgesys pagal ES antimonopolines taisykles yra neteisėtas“, – pareiškė už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Teresa Ribera.

Oficialų tyrimą dėl „Google“ reklamos technologijų praktikos Briuselis pradėjo 2021 metais, o 2023-aisiais rekomendavo įmonei parduoti dalį savo reklamos paslaugų, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.

„Google“ – JAV technologijų milžinės „Alphabet“ patronuojamoji įmonė – pareiškė, kad Komisijos sprendimas yra „neteisingas“ ir ji jį apskųs.

„Ji (Komisija) skiria nepagrįstą baudą ir reikalauja pokyčių, kurie pakenks tūkstančiams Europos įmonių, nes joms bus sunkiau užsidirbti“, – sakė „Google“ viceprezidentė reguliavimo reikalams Lee-Anne Mulholland (Li-En Malholand).

„Paslaugų reklamos pirkėjams ir pardavėjams teikimas niekaip neiškraipo konkurencijos, be to, mūsų paslaugoms yra daugiau alternatyvų nei bet kada anksčiau“, – pridūrė ji.

