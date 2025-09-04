JAV teisėja panaikino Donaldo Trumpo biudžeto karpymus Harvardui

Teismo sprendimą apskųsti prižadėjusi administracija tvirtino, jog valdžios veiksmai yra teisėti: Harvardas kaltinamas nesugebėjimu apginti žydų kilmės ir izraeliečių studentų universiteto miestelyje verdant protestams prieš Izraelio karą Gazos Ruože.
Institucija kaltinimus atmeta ir teigia, jog iš tiesų D. Trumpas siekia užvaldyti prestižinio universiteto darbuotojų, studentų priėmimo procesus bei mokomąją medžiagą.
Harvardo biudžeto karpymai privertė universitetą nutraukti naujų darbuotojų samdymą ir sustabdyti ambicingas mokslinių tyrimų programas, pavyzdžiui visuomenės sveikatos ir medicinos srityse. Ekspertai teigia, jog tai kelia pavojų amerikiečių gyvybėms.
Pranešama, jog tarp vadinamosios „Gebenės lygos“ universiteto ir Baltųjų rūmų vyksta derybos, ir šis teismo sprendimas gali jas reikšmingai paveikti. Gali būti, jog universitetas bus priverstas susimokėti bei pripažinti D. Trumpo kaltinimus, o vyriausybė už tai sugrąžintų finansavimą.
Panašius sandorius su administracija jau sudarė kiti universitetai.
„Teismas naikina ir atmeta Įšaldymo įsakymus bei Nutraukimo raštus kaip Pirmosios (konstitucijos) pataisos pažeidimus“, – savo nurodyme teigė Bostono federalinė teisėja Allison Burroughs.
„Visi įšaldymai ir finansavimo naikinimai, atlikti pagal Įšaldymo įsakymus ir Nutraukimo raštus 2025 metų balandžio 14 dieną ar po jos yra atšaukiami ir panaikinami“, – tvirtino teisėja.
Šis sprendimas taip pat neleidžia administracijai naudotis tuo pačiu pretekstu ateityje.
Albanio teisės mokyklos profesorius Ray Brescia (Rėjus Brešia) naujienų agentūrai AFP teigė, jog, nepaisant trečiadienio teisinės pergalės, Harvardui gali tekti pasekti Kolumbijos universiteto pavyzdžiu ir tartis su administracija.
Profesorius tvirtino, jog D. Trumpas „gali grįžti prie derybų stalo ir pasiūlyti Harvardui geresnį sandorį nei iki šiol. Manau, buvo kalbų apie 500 mln. dolerių (428,85 mln. eurų) sandorį“.
„Žmonės bylas baigia susitarimais dėl įvairių priežasčių, net jei jie mano, jog yra 100 proc. teisūs“, – teigė jis.
Harvardo vadovas Alanas Garberis sakė, jog „net jei mes pripažįstame svarbiausius principus, patvirtintus šiandienos sprendimu, mes ir toliau vertinsime šios nuomonės pasekmes“.
Jis pridūrė, kad sprendimas „patvirtina mūsų argumentus ginant universiteto akademinę laisvę“.
„Dūmų užsklanda“
Sprendime A. Burroughs pabrėžė, kad Harvardas pripažino, jog studentų miestelyje būta problemų su antisemitizmu, tačiau pabrėžė, jog finansavimo nutraukimas nepakeistų situacijos.
„Yra aišku, net remiantis vien pačio Harvardo pripažinimais, jog Harvardą pastaraisiais metais kamuoja antisemitizmas bei jis galėjo ir turėjo geriau susitvarkyti su šia problema“, – rašė ji.
„Turint tai omenyje, tikrovėje yra labai mažai bendra tarp finansavimo nutraukimo paveiktų mokslinių tyrimų bei antisemitizmo“, – pridūrė teisėja.
Demokrato prezidento Baracko Obamos paskirta teisėja sakė, jog duomenys rodo, kad D. Trumpas „pasitelkė antisemitizmą kaip „dūmų užsklandą“ tikslingam ir ideologiškai motyvuotam puolimui prieš šios šalies prestižinius universitetus“.
Baltųjų rūmų atstovė Liz Huston teigė, jog „ši aktyvistė, Obamos paskirta teisėja bet kokiu atveju būtų priėmusi sprendimą Harvardo naudai“.
„Harvardas neturi konstitucinės teisės į mokesčių mokėtojų pinigus (...). Mes nedelsiant imsimės veiksmų apskųsti šį pasibaisėtiną sprendimą“, – teigė ji.
D. Trumpas siekė, kad byla būtų nagrinėjama ne Bostono federaliniame teisme, o Federaliniame ieškinių teisme, vos keli kilometrai nuo universiteto Kembridžo studentų miestelio širdies.
Harvardas atsidūrė D. Trumpo kampanijos prieš geriausius šalies universitetus priešakinėse linijose – prestižinė institucija atmetė reikalavimus pasiduoti administracijos priežiūrai studijų turinio, darbuotojų, studentų priėmimo ir „pažiūrų įvairovės“ klausimais.
D. Trumpas ir jo šalininkai teigia, jog Harvardas ir kiti prestižiniai universitetai yra nebaudžiamos liberalių, antikonservatoriškų pažiūrų bei antisemitizmo tvirtovės.
