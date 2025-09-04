Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Meška užpuolė bėgiką: vyras vos išnešė sveiką kailį

2025-09-04 21:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 21:07

Slovakijoje meška užpuolė ir sužeidė 27 metų bėgiką, ketvirtadienį pranešė Trenčyno regiono policija.

Meška užpuolė bėgiką: vyras vos išnešė sveiką kailį (nuotr. SCANPIX)

Slovakijoje meška užpuolė ir sužeidė 27 metų bėgiką, ketvirtadienį pranešė Trenčyno regiono policija.

0

Naujienų agentūra TASR pranešė, kad vyro gyvybei pavojus negresia, tačiau jis kurį laiką turės likti ligoninėje stebėjimui. 

Valstybinė gamtos apsaugos agentūra SOP pranešė, kad incidentas įvyko trečiadienio vakarą Nedožery-Brezany savivaldybėje, tačiau ne pačioje gyvenvietėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmieji į įvykio vietą atvyko medžiotojai, jie ir suteikė pirmąją pagalbą sužeistam vyrui. 

Slovakijoje gyvena apie 1200 lokių

Vietovė žinoma kaip rudųjų lokių buveinė, todėl lankytojams patariama būti atsargiems. SOP teigimu, lokio patelės elgesys buvo „natūralus“, matyt, ginant jauniklius. 

Remiantis 2022 m. duomenimis, Slovakijoje laisvėje gyvena apie 1200 lokių. Naujas žvėrių surašymas planuojamas 2025–2026 metais. Paprastai šie plėšrūnai vengia žmonių, jei laiku juos pastebi. Tačiau jie gali pulti, jei nustemba arba jei jaunikliams iškyla pavojus.

Pastaraisiais metais keli susidūrimai su lokiais Slovakijoje baigėsi mirtimi.

