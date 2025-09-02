Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nufilmuota kraupi akimirka: turistą užsivijo meška

2025-09-02 12:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 12:00

Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip pietinėje Lenkijos dalyje esančiuose Tatrų kalnuose lokys persekioja išsigandusį turistą, sukrėtė žiūrovus ir paskatino gamtininkus paskelbti rekomendacijų, kaip elgtis susidūrus su gyvūnais, pranešė naujienų portalas „TVP World“.

0

Tatrų nacionalinio parko valdžios institucijas įspėjimus ir nurodymus paskelbti paskatino feisbuke pasirodęs vaizdo įrašas, kuriame matyti nuo jį persekiojančio plėšrūno paniškai sprunkantis vyriškis. Tačiau parko ekspertai įspėjo, kad bėgti nuo gyvūnų yra klaida.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Susidūrę su lokiu, nepanikuokite, – paaiškino sakė parko vadovybė. – Jei įmanoma, lėtai atsitraukite ir jokiu būdu nesiartinkite prie gyvūno. Net ir susijaudinęs gyvūnas paprastai greitai nurimsta, kai žmogus parodo norą pasitraukti.“

Tačiau jei lokys artėja, kalnų gidai rekomenduoja gultis ant žemės veidu žemyn, išskėsti kojas, rankomis užsidengti galvą ir nejudėti. Dažniausiai lokys tik apuosto tokioje padėtyje esantį žmogų ir pasišalina.

Pasipiktinimas internete

Tatruose nufilmuotas incidentas sekmadienį įvyko Košcieliskos slėnyje – vienoje iš populiariausių ir vaizdingiausių parko lankytinų vietų. Užfiksuotoje medžiagoje matyti, kaip renginį filmuoja ir fotografuoja kiti turistai.

Šio nacionalinio parko entuziastų feisbuko puslapyje „Tetramaniak“ įkeltas vaizdo įrašas sulaukė griežtos kitų interneto vartotojų kritikos.

„Žmonės nežino, kaip elgtis kalnuose, – rašė vienas žiūrovas. – Tikras cirkas.“

„Ir ką gi tam lokiui reikėjo daryti? – rašė kitas. – Jis buvo persigandęs, visur pilna žmonių. Vieną dieną jis instinktyviai užpuls, nes nematys kitos išeities.“

Kiti internautai ragino rengti reguliarias visuomenės informavimo kampanijas, kad žmonės žinotų, kaip elgtis susidūrus su laukiniais žvėrimis.

Mirtini antpuoliai

Nacionalinis parkas pabrėžė, kad lokiai iš prigimties atsargiai elgiasi su žmonėmis, todėl susidūrimai su žvėrimis tebėra reti, ypač Taruose, nors jų ir pasitaiko vis dažniau.

Susidūrimai su rudaisiais lokiais dažniau įvyksta rytinėje Beščadų girios dalyje, kur šiais metais jau kilo ginčų dėl įsakymo išnaikinti tris ruduosius lokius, mėgdavusius užklysti į vietos kaimus ieškoti maisto.

Tačiau Slovakijoje ir Rumunijoje neseniai įvyko mirtinų antpuolių, todėl pasigirdo balsų, raginančių kontroliuoti didėjantį lokių skaičių.

