  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Duda išgyveno kraupų incidentą: papasakojo, kaip neteko dalies piršto

2025-09-02 10:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 10:49

Buvęs Lenkijos prezidentas Andzejus Duda neteko dalies piršto ir papasakojo, kaip tai nutiko, rašo lenkų portalas „Onet“.

Andrzejus Duda (nuotr. Polsat)

0

A. Duda sako, kad incidentas įvyko pernai. Jis neteko dešinės rankos piršto galiuko.

Buvęs Lenkijos prezidentas patyrė netikėtą traumą

Pirmiausia buvo skelbiama, kad A. Duda išgyveno „nelaimingą atsitikimą namuose“. Tačiau dabar jis pateikė daugiau informacijos.

A. Duda sako, kad traumą patyrė sugedus elektrinei banglentei. Anot jo, banglentė užkliuvo už jo piršto, tačiau ne iš karto pastebėjo, kokia situacija rimta. Iš pradžių jis manė, kad sužalojimas yra nedidelis.

„Plaukiau elektrine banglente. Mano pirštas įstrigo variklyje. Deja, praradau piršto galiuką“, – pasakoja buvęs prezidentas.

A. Duda sako, kad buvo labai nustebęs, kai pastebėjo sužalojimą. Jis iš karto paprašė pagalbos Valstybės apsaugos tarnybos pareigūnų, kurie jį lydėjo. Anot jo, pareigūnai reagavo labai greitai, atplaukė prie nukentėjusiojo, padėjo jam įlipti į valtį ir nugabeno į ligoninę.

Gydytojai negalėjo atkurti pažeistos piršto dalies. A. Duda prisipažino, kad nelaimingas atsitikimas paliko nuolatinę žymę – aiškiai matyti pirštas, kurio galiuko A. Duda neteko.

A. Duda mano, kad trauma jį ištiko dėl banglentės trūkumų.

„Turėjo būti apsaugos funkcija, kurios nebuvo. Mano nuomone, ši situacija neturėjo įvykti“, – sako jis.

