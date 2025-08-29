Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Uždarytas Lenkijos konsulatas Kaliningrade

2025-08-29 21:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 21:28

Uždarytas Lenkijos konsulatas Kaliningrade, rašoma penktadienį paskelbtame Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Uždarytas Lenkijos konsulatas Kaliningrade, rašoma penktadienį paskelbtame Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

0

„Konsulas Januszas Jablonskis, vadovavęs konsulatui, rugpjūčio 26 d. Lenkijos ambasadoriui Rusijoje Krzysztofui Krajewskiui perdavė Lenkijos herbą, lentelę su konsulato pavadinimu ir Lenkijos bei ES vėliavas“, – rašoma penktadienį paskelbtame ministerijos pranešime.

Ceremonijos metu ambasadorius K. Krajewskis išreiškė viltį, kad Lenkijos diplomatinis atstovavimas Kaliningrade netrukus bus atkurtas ir kad istorija griežtai įvertins dabartinę Rusijos valdžią, atsakingą už agresiją prieš suverenią valstybę.

Lenkija turi ambasadą Maskvoje ir konsulatą Irkutske.

Liepos viduryje Rusijos užsienio reikalų ministerija oficialiai atšaukė savo sutikimą dėl Lenkijos konsulato veiklos Kaliningrade. Ji rašė, kad šis uždarymas bus vykdomas „nuo 2025 m. rugpjūčio 29 d.“ Tai buvo atsakomasis žingsnis, reaguojant į Lenkijos sprendimą birželio mėn. uždaryti Rusijos konsulatą Krokuvoje, pietų Lenkijoje.

Konsulatas Krokuvoje buvo priverstas užsidaryti po to, kai buvo gauta duomenų, kad Rusijos žvalgybos tarnybos dalyvavo pernai Varšuvoje surengtame prekybos centro padegime.

Sausį Rusija atšaukė sutikimą dėl Lenkijos konsulato Sankt Peterburge – tai buvo atsakomasis veiksmas reaguojant į Rusijos konsulato uždarymą Poznanėje, vakarų Lenkijoje. Tokį žingsnį Lenkija žengė reaguodama į sabotažo aktus šalies teritorijoje, kuriuos, jos manymu, kurstė Rusija.

