TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis nustatė terminą Putinui: atskleidė, kiek laiko jis turi apsispręsti dėl dvišalio susitikimo

2025-08-29 15:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 15:29

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos sąjungininkai sutiko palaukti iki pirmadienio, kad pamatytų, ar Rusija yra pasirengusi dvišaliam susitikimui, rašo „Sky News“.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos sąjungininkai sutiko palaukti iki pirmadienio, kad pamatytų, ar Rusija yra pasirengusi dvišaliam susitikimui, rašo „Sky News“.

6

Jei Rusija neparodys pasirengimo tokioms deryboms, Ukrainos prezidentas teigė, kad tikisi sąjungininkų atsako.

Putinas „tyčiojasi iš taikos pastangų“

Jo komentarai pasirodė šiandien Kopenhagoje vykstančiame Europos gynybos ministrų susitikime, kuriame aptariama parama Ukrainai.

Prieš šį viršūnių susitikimą bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Vladimiras Putinas „tyčiojasi iš bet kokių taikos pastangų“.

