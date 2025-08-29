Zelenskis nustatė terminą Putinui: atskleidė, kiek laiko jis turi apsispręsti dėl dvišalio susitikimo

Jei Rusija neparodys pasirengimo tokioms deryboms, Ukrainos prezidentas teigė, kad tikisi sąjungininkų atsako.
Putinas „tyčiojasi iš taikos pastangų“
Jo komentarai pasirodė šiandien Kopenhagoje vykstančiame Europos gynybos ministrų susitikime, kuriame aptariama parama Ukrainai.
Prieš šį viršūnių susitikimą bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Vladimiras Putinas „tyčiojasi iš bet kokių taikos pastangų“.
