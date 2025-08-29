Pas Zelenskį pusryčiauti vyko garsus lietuvis: paviešino kadrus

Į šių metų pusryčius susirinko 1200 svečių: aukšto rango Ukrainos pareigūnai, tarptautiniai Ukrainos draugai, religiniai lyderiai, kariškiai, kapelionai, žuvusių didvyrių šeimos, labdaros organizacijos ir jaunimo atstovai.
Renginį globoja Ukrainos prezidentas, per maldos pusryčius jis viltingai priminė pagrindinį renginio tikslą:
„Mes pasieksime ilgalaikę ir tvirtą taiką; būtent to šiandien prašome savo maldose“, – teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Maldos pusryčiuose Kyjive – ir arkivyskupas Gintaras Grušas
Pusryčiuose dalyvavo ir arkivyskupas Gintaras Grušas, rašoma Vilniaus arkivyskupijos pranešime. Jis pasidalijo įspūdžiais apie kvietimą melstis už Ukrainą ir kulminaciją – Maldos pusryčius:
„Pasaulinė malda už Ukrainą buvo labai gerai priimta visame pasaulyje. Visa Europa atsiliepė į šią maldos grandinę, kuri prasidėjo praėjusį penktadienį popiežiaus inicijuota Maldos ir pasninko diena.
Ji subūrė tūkstančius žmonių iš visų žemynų. Tai buvo labai gražu. Renginyje vyravo viltis, kad šis karas baigsis. Pirmiausia reikia melstis Viešpačiui, kuris duoda tikrą taiką.“
Artumą Ukrainos žmonėms išreiškė ir popiežius Leonas XIV, savo laiške ragindamas melstis už teisingą ir ilgalaikę taiką:
„Aš prisijungiu prie visų ukrainiečių ir tų, kurie rūpinasi jūsų šalimi, maldų, prašydamas Visagalio Dievo sustabdyti karą ir suteikti Ukrainai teisingą ir ilgalaikę taiką.
Meldžiuosi už Ukrainos sūnų ir dukterų, kasdien kenčiančių nuo nežmoniškų bombardavimų ir išpuolių, apsaugą. Taip pat prašau Viešpatį paspartinti civilių, karo belaisvių ir vaikų, kurie buvo deportuoti arba prievarta atskirti nuo savo šeimų, grįžimą, pagydyti sužeistas šeimas, paguosti tuos, kurie prarado artimuosius, ir atnešti dvasinį atsinaujinimą visai Ukrainos tautai“, – rašė pontifikas.
Maldos pusryčių tradicija prasidėjo 1953 m. Jungtinėse Valstijose, o Ukrainoje šis renginys jau beveik du dešimtmečius tampa vienybės ir dialogo erdve. Nepaisant karo ir politinių iššūkių, jis primena, kad yra vertybių, aukštesnių už partijų ar institucijų interesus, – tai tikėjimas, solidarumas ir laisvė.
Maldos pusryčių centre – malda. Ji tampa nacionalinės vienybės bei tarptautinio solidarumo aktu ir kartu kvietimu į diskusijas apie tikėjimą, laisvę, atsakomybę bei bendrą žmonių stiprybę sunkiausiais laikais. Tai simbolis, kad Ukraina kovoja ne tik dėl teritorijos, bet ir dėl vertybių.
