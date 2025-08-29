„Skyrybų centro“ vadovas – apie baisiausius atvejus: klaipėdietis atvyko skirtis, nors tuo metu žmoną buvo nužudęs

Įspėjame, kad tekste yra istorijų pavyzdžių, kaip žmonės manipuliuoja kitais, grasina ir savo grasinimus įvykdo, tai gali paveikti jautrius skaitytojus.
Apie pokyčius kalbėdamas „Skyrybų centro“ vadovas Saulius Vaikšnoras pastebi, kad tarp tradicinių skyrybų priežasčių atsirado viena nauja. Taip pat atkreipia dėmesį ir į pasikeitusius jaunimo prioritetus bei pasirinkimus kitaip gyventi.
„Užknisome vienas kitą“ – naujoji skyrybų priežastis
Pasak S. Vaikšnoro, nors iš pirmo žvilgsnio skyrybų priežastys atrodo jau eilę metų tokios pačios, tradicinės – neištikimybė, alkoholis, nutolimas, vis dėlto šiandien vis dažniau pasitaiko viena labai paprasta formuluotė: „užknisome vienas kitą“.
„Užknisome vienas kitą – tokia priežastis tiesiog dažniausia, po to jau eina neištikimybė ir t.t. Bet ateina poros, klausiu – kas nutiko, tai ir sako, kad negyvena kartu, išsiskyrė, nes užkniso vienas kitą. Tai labiausiai liečia, manyčiau, iki kažkur 35 metų žmones, nes jie sulindę telefonuose, kompiuteriuose sėdi.
O jau brandesnio amžiaus žmonės, apie 50-60 metų, tai tiesiog sako, kad nutolo vienas nuo kito, vaikus užaugino ir viskas“, – aiškina pašnekovas.
Anot skyrybų centro vadovo, visos kitos pagrindinės skyrybų priežastys iš esmės tokios pačios kaip ir prieš kelis dešimtmečius: alkoholis, neištikimybė, emocinis nutolimas.
Tiesa, pasak jo, prieš porą dešimtmečių bent pusę išsiskyrimų buvo dėl vieno iš sutuoktinių išvykimo į užsienį, pavyzdžiui, dirbti. Šiomis dienomis skyrybų centro vadovas sako nepastebintis tokios tendencijos, esą poros sugyvena ir taip.
„Dabar labai įdomi tendencija yra, kad šiuo metu praktiškai nėra tų porų, kurios pas pas mus buvo, pavyzdžiui, prieš 20 metų, ir sudarydavo bent 50 proc. bendro srauto klientų.
Tai būdavo tokie, kur vienas sutuoktinių gyvena ir uždarbiauja Anglijoje, pavyzdžiui dirba konservų fabrike, o žmona Lietuvoje, arba atvirkščiai. Tai tokiose porose 90 proc. atvejų būdavo skyrybos, o dabar praktiškai tokių neliko“, – pastebi jis.
Skyrybų mažiau – ar tai tikra statistika?
Statistikos departamento duomenimis, 2021 m. Lietuvoje buvo 7822 ištuokos, o pernai – jau 7127. Tai yra apie 9 proc. mažiau.
Mieste santuokos nutrūksta kiek dažniau – 2024 m. čia užregistruotos 4797 skyrybos, tuo tarpu kaime – 2330.
Remiantis statistiniais duomenimis amžiaus atžvilgiu, akivaizdu, kad labiausiai skyrybos paliečia 30–44 metų gyventojus. Vyrai dažniausiai skiriasi 35–39 m. (1379 atvejai) ir 40–44 m. (1313), moterys – 30–34 m. (1210) ir 35–39 m. (1375).
Priežastis, kodėl skyrybų mažėja, pasak S. Vaikšnoro, yra ne tiesioginis retesnis porų pasiryžimas nutraukti santuokas, o aplamai jaunimo požiūris ir jų pasirinkimas nesituokti.
„Jauni žmonės nebeeina į civilinės metrikacijos skyrių, neina šliubo. Šliubas tai išvis labai jau dabar retas dalykas, o jie tiesiog gyvena susidėję.
Jeigu jie perka turtą, tai jie sudaro sutartis pas notarus, kad perkant objektą 50 proc. vieno, 50 proc. bus kito. Ir jie taip gyvena, bendrą ūkį veda, net vaikelius pagimdo. Vaikas, aišku, registruojamas vyro vardu, bet jie yra nesusituokę ir tu jų nepriversi susituokti“, – komentuoja jis.
Statistika mažėja, bet istorijų – netrūksta
Nors skyrybos dažnai siejamos su skausmu, S. Vaikšnoras per savo patirtį sako pastebintis, kad būna ir priešingų pavyzdžių.
„Būna ateina žmonės kaip į kokį vakarėlį, linksmi, išsiskiria, taip gyvena gražiai ir toliau. Ir vaikučių yra, jie viską gražiai susitaria, bet tai daugiau būdinga aukštesnio intelekto žmonėms, o tie, kurie turi daug turto arba kurie nėra jau labai aukšto intelekto, tai tie gana aršiai kariauja“, – pasakoja pašnekovas.
Taip pat būna ir labai tragiškų situacijų – per 25 darbo metus S. Vaikšnoras prisipažįsta matęs ne vieną atvejį, kai skyrybos tapo lemtingu lūžiu.
„Per 25 darbo metus turėjome ir labai tragiškų atvejų, gal buvę tokių 10 atvejų, kai vyras gauna skyrybų dokumentus, paskaito ir nusižudo. Iš jų gal pusė buvo nestabilios psichikos, sergantys kokia šizofrenija ir pan., ypatingai linkę į suicidą.
Kaip dabar atsimenu, čia buvo gal prieš 20 metų, atėjo vienas vyras, parengėme dokumentus jam pasirašyti. Jis sako žmonai: „Tai gerai, aš pasirašysiu, bet tu daugiau manęs nematysi. Ar tu supranti, ką aš sakau? Tu manęs daugiau nematysi.“
Tai aš sakau, na nematys, bet tai vis vien pabendrausite kartu, tik negyvensite. Jis vėl sako: „Aš jai sakau dar kartą, paskutinį kartą sakau, ji daugiau manęs nematys. Tu paskutinį kartą mane matai.“
Kitą dieną skambina ir sako, kad vyras pasikorė“, – prisimena S. Vaikšnoras.
Kriminalinė istorija: žmogžudystė dėl turtų
Neretai skyrybos būna apipintos įvairiais pykčiais ir nesutarimais, tačiau, pasak skyrybų centro vadovo, per beveik trisdešimt darbo metų savo kabinete teko pamatyti ne tik buitinių nesutarimų, bet ir išgyventi kriminalinių situacijų.
„Kažkur prieš 12 metų atvažiavo pas mane vaikinas iš Klaipėdos, aš jo klausiau, kodėl jis čia, net į Vilnių atvažiavo. O jis sako, nes ten visi pažįsta, o žmona susirado meilužį, pabėgo ir paliko jam vaiką, dabar jis nori skirtis. Yra žemių, yra butas“, – prisimena S. Vaikšnoras.
Tuometinis jo klientas, pasak specialisto, norėjo, kad visas turtas liktų jam, nes žmona jį išdavė.
„Aš jam sakau, kad nelabai sąžininga, mes pabandyti galime, kad viskas jam liktų, bet jeigu žmona susigriebs, ji gali tai panaikinti. Jis mane tikino, kad ji tikrai nesužinos, ji su kitu ir nei jis jai įdomus, nei vaikas“, – pasakoja jis.
Pasak S. Vaikšnoro, galiausiai, teismas priėmė sprendimą – santuoką nutraukė ir vyrui priteisė viską, nes žmona teisme nedalyvavo.
Kaip pasakoja S. Vaikšnoras, istorija tuo nesibaigė. Po kurio laiko jis sulaukė policijos skambučio, o kiek vėliau paaiškėjo, kad tos žmonos meilužis kreipėsi į policiją, teigdamas, jog vyras nužudė savo žmoną. Iš pradžių policija nekreipė dėmesio, bet galiausiai meilužis surado užkastą moters lavoną.
„Tas vyrukas nužudė savo žmoną ir atvažiavo pas mane į Vilnių tvarkytis skyrybų dokumentų. Įsivaizduojat? Čia lyg siužetas Holivudo filmui“, – sako jis.
