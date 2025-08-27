Britney Spears atskleidė, kodėl iš tikrųjų išsiskyrė su paskutiniu vyru

„Mes esame tokie trapūs ir žmogiški, kad sunkiausi mano gyvenimo metai buvo tie treji metai, kai mano du sūnūs buvo toli“, – rašė Britney Spears įraše.
Britney Spears santuokos
„Keista, kad aš ir Sam susituokėme, bet tai beveik atrodė kaip netikras atitraukimas, padėjęs man susitaikyti su tuo", – rašė Britney Spears „Instagram“ įraše.
43-ejų Spears susitiko su 31-erių Asghari 2016 m. savo muzikinio vaizdo klipo „Slumber Party“ filmavimo aikštelėje, o 2017 m. oficialiai patvirtino jų santykius. Jie susituokė 2022 m., bet 2024 m. išsiskyrė, teigiama naujienų portale „thedailybeast.com“.
Britney Spears taip pat pakalbėjo apie savo gijimo kelionę, sakydama:
„Na, aš žinau, kad giju, nes vėl esu alkana kaip vaikas ar kūdikis.“
Dainininkė 2004 m. ištekėjo už savo pirmojo vyro Jason‘o Allen‘o Alexander‘io, bet tais pačiais metais išsiskyrė. Jos santuoka su antruoju vyru Kevin‘u Federline’u, trukusi nuo 2004 iki 2007 m., baigėsi vieša kova dėl jų dviejų sūnų globos.
Praėjusiais metais Britney Spears susitaikė su savo 18-mečiu sūnumi Jaydenu po ilgų nesutarimų, teigiama naujienų portale „thedailybeast.com“.
