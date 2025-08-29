Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Vienas labiausiai saugomų objektų Lietuvoje atvėrė vartus: pamatykite

2025-08-29 21:30
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 21:30

Vienas paslaptingiausių ir nuo žmonių akių akylai saugomas objektas – Petrašiūnų elektrinė Kaune kartą metuose atveria vartus. Tad norinčiųjų į ją patekti tūkstančiai, o nemokami bilietai išgraibstomi per kelias valandas.

Vienas paslaptingiausių ir nuo žmonių akių akylai saugomas objektas – Petrašiūnų elektrinė Kaune kartą metuose atveria vartus. Tad norinčiųjų į ją patekti tūkstančiai, o nemokami bilietai išgraibstomi per kelias valandas.

0

Ten kur įprastai ūžia įrengimai, dabar gimsta gyvas meninis paveikslas. Petrašiūnų elektrinė transformuojasi ir virsta išskirtine kūrybos erdve.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„15 menininkų prisidėjo kuriant visą festivalį ir tai užtruko 650 valandų, 3 km kabelių yra nutiesti Petrašiūnų elektrinėje ir 8 tonos įrangos atvežtos, kad sukurtumėme tokį festivalį, tokį reginį, kurio tikiu, nepamirš dar ilgai“, – teigė „Kauno energijos“ atstovė Eglė Krasauskienė.

Šiemet menininkai ieško gamtos ir pramonės sintezės. Ši įspūdinga instaliacija – „Rūdys“. Rūdys ne tik vamzdžius, bet ir augalus ėda, ir, nors augalams kenkia, juos išmargina nematytais raštais.

„Šio festivalio erdvėse labai tinka parodyti plačiai auditorijai kas vyksta su augalais, kokie nuostabūs dariniai, spalvos auga ant augalų, įvairiausių rūšių, keičia, transformuoja. Dažniausiai sodininkai nemėgsta, kai jų augalus apninka rūdys“, – komentavo menininkė Aistė Ambrazevičiūtė.

Menininkai atvirauja, pažaboti tokią milžinišką erdvę iššūkis, bet smagus.

„Labai smalsu dirbti tokioje erdvėje tokiame mastelyje, man asmeniškai pirmą kartą“, – sakė A. Ambrazevičiūtė.

„Pati aplinka labai įkvėpė“, – atviravo menininkas Tadas Černiauskas.

Išskirtinis meno kūrinys

O štai šis dviejų dalių kūrinys ironišku pavadinimu „Pagalba metant kailį“ gimė iš čia pat elektrinėje esančių medžiagų, medienos, kuri virsta biokuru. Kokia gi menininko žinutė užkoduota šiame kūrinyje?

„Turime tokį supratimą, kad turime rūpintis gamta, kad rūpestis tai žolės pjovimas, medžių genėjimas, kopų lyginimas, kanalų kasimas. Visuomenė turi tokį niežulį, kurį nori patenkinti – viską aplinkui sutvarkome, kaip mums atrodo teisinga. Niekada nesusimąstome, bet bandydami padėti, dažniausiai pakenkiame“, – tikino T. Černiauskas.

Išskirtinis pramoninis objektas kartą metuose, tik per festivalį „Tranformacijos“, atveria erdves ir menininkams, ir lankytojams. 

„Sulaukėme didelio pasisekimo, vos tik paskelbus apie ekskursijas ir registraciją į ekskursijas per kelias valandas visos vietos buvo užpildytos. Žmonėms, kurie nesusidūrę su gamybinėmis patalpomis, kurie nedirba tokio pobūdžio darbo, jiems tai didelė egzotika“, – komentavo E. Krasauskienė.

Šiemet lankytojai čia įleidžiami ir dieną, ir sutemus. Tad smalsuoliai gali atidžiau apžiūrėti įrengimus ir teritoriją dienos šviesoje, o naktį pajusti paslaptingą menininkų kuriamų garsų poveikį.

„Ši erdvė unikali tuo, kad kiekvienu paros metu transformuojasi. Ryte saulė šviečia iš vienos pusės ir šešėliuoja tam tikrus objektus vienu kampu, vakare turime saulėlydį, kuris šią erdvę romantizuoja, sukuria dramos, o naktį įsijungia šviesų dailininkai su savo fantazija“, – aiškino festivalio kuratorė Irutė Tumaitė.

Lankytojų atsiliepimai apie festivalį

Tad čia plūsta gausybė žmonių – vieni trokšta aplankyti vietą, kuri įprastai griežtai saugoma nuo pašalinių, kiti stebisi čia įgyvendintomis kūrėjų idėjomis.

„Nors gyvenome daug metų Petrašiūnuose, bet pirmą kartą elektrinėje.“

„Kas nėra buvę ir pirmą kartą, tai turėtų daryti įspūdį ir pati erdvė, ir visi mechanizmai, o kas jau kelintą kartą tai įdomu pažiūrėti ir menininkų interpretacijas.“

„Užpraeitų metų vakarinis pasivaikščiojimas šiek tiek didesnį įspūdį sukėlė, bet kitomis akimis dienos metu irgi visai įdomu pamatyti.“

„Pats objektas – savitas, įspūdingas. Labai smagu tai, kad menininkai atveria mums galimybę čia patekti ir tas tarsi susijungia.“

Šiemet pirmą kartą į elektrinės teritoriją festivalio metu įleidžiami ir vaikai, tik dėl saugumo į kai kurias patalpas jie negali patekti. 

„Įdomu, gal kiek triukšminga, norėtųsi, kad visos instaliacijos vaikams prieinamos, yra, kas neprieina.“

Skaičiuojama, kad trečią kartą rengiamo „Transformacijų“ festivalio metu Petrašiūnų elektrinę aplankys apie 6000 žmonių.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

