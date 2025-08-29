Akredituotas naujasis Lenkijos gynybos atašė Lietuvai S. Świątekas

Tikimasi, jog naujojo gynybos atašė veikla sustiprins dvišalį Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei prisidės prie bendradarbiavimo NATO ir Europos Sąjungos (ES) formatuose.
Kaip pažymi KAM, Lenkija yra strateginis Lietuvos partneris gynybos srityje. Nuo 2006 metų Lenkijos kariai itin aktyviai dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse – 2025 metų liepos pabaigoje baigė jau 13-ąjį savo budėjimą Baltijos šalyse.
„Lietuvos ir Lenkijos santykiai pastaraisiais metais ypač stiprėjo saugumo ir gynybos srityse, atliepiant augančius regioninius iššūkius. Abi šalys aktyviai bendradarbiauja NATO ir ES rėmuose, siekdamos stiprinti rytinį Aljanso flangą – nuo bendrų karinių pratybų iki infrastruktūros projektų, tokių kaip siūloma gynybos linija prie ES sienos su Rusija ir Baltarusija. Taip pat Lietuva kartu su Lenkija, Estija ir Norvegija vykdo lenkiškų VSHORAD (Very Short Range Air Defence System) „Piorun“ įsigijimą“, – rašoma ministerijos pranešime.
Be dvišalio bendradarbiavimo Lietuva ir Lenkija kartu veikia ir tarptautiniuose formatuose. Lietuva ir Lenkija aktyviai veikia ES nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo iniciatyvoje (angl. PESCO) kibernetinėse greitojo reagavimo pajėgose. Taip pat LITPOLUKRBRIG formate, kuriame Lietuva ir Lenkija vykdo Ukrainos karių mokymo misiją.
Lietuva taip pat yra išreiškusi norą tapti viena iš NATO tarptautinio Šiaurės Rytų korpuso (angl. HQ Multinational Corps Northeast, MNC-NE) rėminių valstybių kartu su Vokietija, Lenkija ir Danija. MNC - NE yra aukštos parengties NATO vadavietė, atsakinga už sąjungininkų operacijų valdymą Šiaurės Rytų NATO flange. Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio MNC-NE štabo viršininko pavaduotojo pareigas pradėjo eiti Lietuvos kariuomenės brigados generolas Artūras Radvilas.
