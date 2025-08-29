Prie Lietuvos kultūros tarybos prisijungs naujasis administracijos direktorius

„Lietuvos kultūros tarybą kuria asmenybės ir kiekvieno iš jų indėlis yra svarbus. Apjungdami tarybos narius, ekspertus ir komandą siekiame būti lanksti, atvira organizacija. Nuoširdžiai dėkoju Rūtai už jos nuoseklias pastangas prisidedant prie sklandžios ir skaidrios tarybos veiklos, už administracinių procesų stiprinimą, lyderystę plėtojant „Dizaino sparnų“ projektą ir svarbų darbą kuriant Kultūros ir meno projektų stebėsenos bei analizės sistemą“, – pranešime cituojama Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė dr. Kristina Mažeikaitė.
Pasak jos, A. Vilčinsko patirtis ir profesionalumas taps svarbia paspirtimi kuriant tarybos, kaip atviros, kompetentingos ir bendradarbiaujančios institucijos, veiklą bei stiprinant ryšius su partneriais: tiek kultūros politikos formuotojais ir įgyvendintojais, tiek kultūros bendruomene.
A. Vilčinskas yra ėjęs kultūros viceministro pareigas, vadovavęs Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriui, dirbęs Lietuvos etnografijos muziejuje, buvo Kauno apskrities Regioninės kultūros tarybos pirmininkas.
Lietuvos kultūros taryboje šiuo metu dirba 34 darbuotojai, 2024 m. finansuoti 1 332 projektai ir 638 stipendijos, organizacijoms ir kūrėjams skirta 21,8 mln. eurų finansavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!