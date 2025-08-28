Šiauliuose karinių pratybų metu imituota lėktuvo „Spartan“ avarija

„Pagal pratybų scenarijų, transporto lėktuvas C–27J „Spartan“ pakilimo metu virš Gudelių ežero susidūrė su paukščių būriu. Dėl pažeistų variklių orlaivis negalėjo saugiai grįžti į Aviacijos bazę, todėl pilotai priėmė sprendimą leistis laukuose prie Gudelių ežero. Simuliuoto avarinio nusileidimo metu lėktuvas kliudė ežero krantą, dalis nuolaužų atsidūrė vandenyje, o įgula bei keleiviai turėjo evakuotis“, – rašome Lietuvos kariuomenės atsiųstame pranešime.
Pasak kariuomenės, imituotame incidente dalyvavo ne tik jai priklausančios struktūros, bet ir Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, greitoji medicinos pagalba, Bendrasis pagalbos centras (BPC), Šiaulių policija, miesto skrydžių valdymo centras.
Pasak kariuomenės, pratybose taip pat treniravosi ir miesto ligoninės personalas, bendrovė „Oro navigacija“, savivaldybės administracija, Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras.
Pabrėžiama, jog tokios pratybos yra svarbios siekiant užtikrinti institucijų tarpusavio sąveiką ir pasirengimą realioms krizinėms situacijoms.
Aviacijos incidentų likvidavimo treniruotės Aviacijos bazėje organizuojamos kasmet nuo 2008–ųjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!