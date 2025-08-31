Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lenkija išgyveno dramą prieš islandus

2025-08-31 23:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 23:50

Europos čempionate toliau be pralaimėjimų žengia Lenkija (3/0), kuri D grupėje 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24) dramatiškai palaužė grįžusius islandus (0/3).

J.Loydas metė lemiamas baudas (FIBA nuotr.)

Europos čempionate toliau be pralaimėjimų žengia Lenkija (3/0), kuri D grupėje 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24) dramatiškai palaužė grįžusius islandus (0/3).

0

Lenkija tampa D grupės vienvalde lydere.

Lenkai startavo geriau ir po Jordano Loydo tritaškio atitrūko 12:3. Islandai ėmė artėti (12:14), bet perimti iniciatyvos nepavyko.

Nepaisant Tryggvi Hlinasono taškų, islandai atsiliko ir po dviejų ketvirčių skirtumas siekė 9 taškus – 32:41.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkai po truputį tolo (58:44), tačiau tada Islandija rengė spurtą 7:0 ir intrigą išlaikė. Po Elvaro Fridrikssono baudų komandas skyrė 5 taškai (61:66), o neturkus jis pataikė dar du metimus – 66:68.

Tryggvi Hlinasonas galiausiai rezultatą persvėrė (71:70), baudas sumetė E.Fridrikssonas, bet Kamilis Lačynskis paleido tritaškį – 73:73. Dominikas Olejničakas grąžino persvarą lenkams (75:73), o nesportinė pražanga skirta E.Fridrikssonui. Andžejus Pluta realizavo baudą, o Aegiras Steinarssonas gavo techninę pražangą. Jordanas Loydas lenkams pridėjo tris taškus baudomis (79:73), kuomet liko pusantros minutės. J.Loydo dar dvi baudos tvirtino Lenkijos pergalę.

Likus 14 sek. dar skausmingai ant parketo krito E.Fridrikssonas.

Dabar lenkai susikaus su prancūzais, o islandai su slovėnais.

Lenkija: Jordanas Loydas 26, Mateušas Ponitka 18 (8 atk. kam., 8 rez. perd., 28 n.b.), Dominikas Olejničakas 12 (7 atk. kam.), Aleksanderis Balcerowskis 8, Kamilis Lačynskis 7.

Islandija: Tryggvi Hlinasonas 21 (10 atk. kam., 32 n.b.), Elvaras Fridrikssonas 13, Martinas Hermannsonas 10, Aegiras Steinarssonas 7.

