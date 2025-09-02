Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje prasidėjo didžiausios metų karinės pratybos

2025-09-02 11:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 11:44

 Lenkijoje pirmadienį prasidėjo didžiausios metų karinės pratybos „Iron Defender-25“, paskelbė šalies ginkluotųjų pajėgų Generalinė vadavietė.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

 Lenkijoje pirmadienį prasidėjo didžiausios metų karinės pratybos „Iron Defender-25“, paskelbė šalies ginkluotųjų pajėgų Generalinė vadavietė.

0

„Tai svarbiausi mokymai šiemet, stiprinant Lenkijos ir jos sąjungininkų atgrasomuosius pajėgumus“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Generalinė vadavietė.

Pratybos vyks įvairiuose Lenkijos poligonuose, dalyvaus per 30 tūkst. lenkų ir sąjungininkų karių. Be kitų dalykų, kariai praktikuosis taikyti išmoktas Ukrainos karo pamokas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sausumos, oro, karinio laivyno ir kibernetinių operacijų integracija darys svarbų poveikį Šiaurės Atlanto aljanso atgrasomojo poveikio ir operatyvinių pajėgumų augimui“, – pažymėjo Generalinė vadavietė.

Gegužę lenkų gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) sakė, kad „Iron Defender-25“ yra atsakas į bendras Baltarusijos ir Rusijos pratybas „Zapad-2025“, vyksiančias rugsėjo 12–16 dienomis kai kuriose Rusijos ir Baltarusijos dalyse.

REKLAMA

Dėl šių pratybų kilo susirūpinimas saugumu kaimyninėse valstybėse, įskaitant Lenkiją.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra įspėjęs, kad rusų ir baltarusių pratybose gali dalyvauti apie 150 tūkst. karių, ir atkreipęs dėmesį į panašius dalykus, vykusius prieš Rusijos didelio masto invaziją į Ukrainą.

Prieš tai, kai Rusija 2022-ųjų vasarį pradėjo invaziją į Ukrainą, prie šios sienų irgi vyko bendros pratybos.

Lietuvos žvalgybos vertinimu, „Zapad“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių.

