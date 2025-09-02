Prabilo tragiškai žuvusio piloto šeima: turi vieną prašymą

Lenkijos leidinys „Onet“ skelbia naujų detalių apie piloto šeimą.
Jo žmona buvo karo medikė. Su ja pilotas turėjo dvynukus, jiems – ketveri.
Tragiška žūtis sukrėtė Lenkiją
Piloto šeimai po tragedijos buvo pradėti rinkti pinigai.
Jau surinkti beveik du milijonai zlotų, tai atitinka 460 tūkst. eurų.
„Maciejaus mirtis yra ne tik didžiulis nuostolis Lenkijos kariuomenei ir visai aviacijos bendruomenei. Visų pirma, tai tragedija jo šeimai, jo žmonos ir vaikų, kurie per vieną sekundę prarado visą savo pasaulį – mylimą vyrą ir tėvą, neviltis“, – rašoma pinigų rinkimui skirtame puslapyje.
Praėjusį šeštadienį Radome Lenkijoje turėjo vykti aviacijos šventė, kurioje turėjo pasirodyti ir minėtas pilotas. Jis yra dalyvavęs ne viename tokiame šou ir yra apdovanotas.
Lenkijos pareigūnai sako, kad M. Krakovianas buvo vienas geriausių lenkų F-16 pilotų.
Penktadienį Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas apsilankė oro bazėje, kurioje tarnavo pilotas. Anot jo, tiek kariuomenė, tiek krašto apsaugos ministerija yra pasirengusi suteikti šeimai visą įmanomą paramą.
„Majoro Maciejaus Krakowiano atminimo išsaugojimas nesibaigs šiomis emocingomis ir neramiomis dienomis. Kariai ir pilotai pažadėjo ilgai puoselėti jo atminimą po šio tragiško įvykio“, – sako jis.
Majoro šeima paprašė gerbti jų privatumą. Kariuomenė nuolat palaiko ryšį su piloto artimaisiais ir teikia jiems visapusišką paramą, tačiau sprendimus dėl tolesnių veiksmų priima tik šeima.
Per savo karjerą jis praleido daugiau nei tūkstantį valandų F-16, todėl buvo vienas iš labiausiai patyrusių Lenkijos karinių oro pajėgų pilotų.
Tragedijos metu jam buvo vos 35-eri.
