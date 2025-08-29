F-16 katastrofos Lenkijoje detalės – paskelbė žuvusio piloto tapatybę: „Didžiulis nuostolis visai kariuomenei“

Naikintuvas sudužo ketvirtadienio vakarą skrydžio repeticijos metu. Savaitgalį Radome turėjo vykti aviacijos šventė.
Žuvo patyręs pilotas
M. Krakowianas buvo patyręs akrobatinio skraidymo pilotas ir instruktorius. Oro pajėgose jis tarnavo 17 metų. Pilotas buvo žinomas Lenkijoje.
Jis baigė Dęblino aviacijos mokyklą, po to mokėsi Kolorado Springso Jungtinių Valstijų oro pajėgų akademijoje. Jis buvo baigęs daugybę kursų ir specialių mokymo programų, dalyvavo daugelyje tarptautinių pratybų ir misijų.
Majoras turėjo daugiau nei 1 400 skrydžio valandų, iš kurių apie 1 200 – F-16 lėktuvu.
Prieš keletą savaičių jis buvo apdovanotas prestižiniu „As the Crow Flies Trophy“ apdovanojimu per Royal International Air Tattoo (RIAT) – didžiausią karinės aviacijos renginį pasaulyje.
„Su dideliu liūdesiu priėmėme žinią apie tragišką F-16 piloto, Lenkijos kariuomenės karininko, mirtį. Tai didžiulis nuostolis visai Lenkijos kariuomenei. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. Garbė jo atminimui“, – rašoma Lenkijos kariuomenės Generalinio štabo pranešime.
Incidentas įvyko ketvirtadienio popietę Radomo aviacijos šou repeticijų metu.
Lenkijos žiniasklaida praneša, kad orlaivis rėžėsi į kilimo ir tūpimo taką ir jį apgadino.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė užuojautą piloto šeimai.
„Lenkijos pilotas žuvo F-16 lėktuvo katastrofoje. Garbė jo atminimui! Reiškiu giliausią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems“, – socialiniame tinkle „X“ parašė jis.
Savaitgalį turėjusi vykti šventė dėl katastrofos buvo atšaukta.
