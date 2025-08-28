Katastrofa Lenkijoje: sudužo naikintuvas F-16

Incidentas įvyko ketvirtadienio popietę Radomo aviacijos šou repeticijų metu.
„Tragedija Radome – per oro šou repeticijas sudužo F-16 lėktuvas. Deja, pilotas žuvo. Vicepremjeras Władysław Kosiniak-Kamysz kalbėjosi su premjeru ir šiuo metu vyksta į avarijos vietą“, – pranešė vyriausybės atstovas spaudai Adam Szłapka.
Į vietą išskubėjo tarnybos.
Šį savaitgalį Radomo oro uoste turėjo vykti tarptautinė aviacijos paroda. TVN24 duomenimis, renginys atšauktas.
