TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Katastrofa Lenkijoje: sudužo naikintuvas F-16

2025-08-28 21:19
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-28 21:19

Lenkijoje, Radome, sudužo naikintuvas F-16, skelbia „Onet“. Pilotas žuvo.

Katastrofa Lenkijoje: sudužo naikintuvas F-16, pilotas žuvo

Lenkijoje, Radome, sudužo naikintuvas F-16, skelbia „Onet“. Pilotas žuvo.

1

Incidentas įvyko ketvirtadienio popietę Radomo aviacijos šou repeticijų metu.

Tragedija Radome – per oro šou repeticijas sudužo F-16 lėktuvas. Deja, pilotas žuvo. Vicepremjeras Władysław Kosiniak-Kamysz kalbėjosi su premjeru ir šiuo metu vyksta į avarijos vietą“, – pranešė vyriausybės atstovas spaudai Adam Szłapka.

Į vietą išskubėjo tarnybos.

Šį savaitgalį Radomo oro uoste turėjo vykti tarptautinė aviacijos paroda. TVN24 duomenimis, renginys atšauktas.

