„Lietuva yra Baltarusija“ – masiškai išplito Žemaitaičio vaizdo įrašas: vėliau jis dar sutirštino spalvas

Socialiniuose tinkluose gyventojai pradėjo dalintis vaizdo įrašu su „Nemuno aušros“ lyderiu R. Žemaitaičiu iš jo susitikimo su gyventojais Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
Visgi šis vaizdo įrašas sulaukė didelio gyventojų pasipiktinimo dėl politiko išsakytų minčių, kuriose jis teigė esą „Lietuva yra Baltarusija“.
„Reikia žiūrėti, žemaičių apskritai istorija labai didelė, jeigu ne žemaičiai, tai tų lietuvių nelabai ir būtų. Nes realiai tai kas, nu Lietuva tai yra Baltarusija ir, jeigu pažiūrėsime Aivaro Lileikio knygą, tada pažiūrėtume, kas yra sarmata, kas yra žemaičiai, tada suprasime, kokia galinga tauta visą laiką buvo žemaičiai“, – vaizdo įraše kalbėjo R. Žemaitaitis.
Toks Seimo nario pareiškimas sulaukė didelio internautų pasipiktinimo, o kai kurie teigė, kad tokiu būdu politikas skleidžia litvinizmo idėjas.
„Jis atkartoja dabar Baltarusijoj labai plačiai stumiamą idėją, kad baltarusiai yra tikrieji lietuviai“, – feisbuke rašė vienas gyventojas.
„Girdžiu litvinizmą“, – teigė kitas.
Teigė, esą pokalbis išimtas iš konteksto
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams susisiekus su R. Žemaitaičiu, jis aiškino, kad vaizdo įrašas yra iškirptas iš 3 valandas vykusio pokalbio, o tuo metu buvo kalbėta apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK), baltarusių Lietuvos istorijos savinimą, Lietuvos ir Baltarusijos situaciją ir Žemaitiją.
„Mes kalbėjome apie istorinę Aivaro Lileikio knygą, kur iš tikrųjų išdėlioti istoriniai faktai, istoriniai žemėlapiai, Vyčio, mūsų heraldikos ženklai ir panašiai. Ir klausimas yra, ar Lietuva yra Baltarusija? Tai, jeigu žiūrėtume pagal LDK, tai Lietuvos ir Baltarusijos vadinama ta dalis, tai yra taip. Tai reikia iš istorinių faktų žiūrėti, o nereikia žiūrėti iš dabarties.
Tai kadangi dabartyje, kad ir ką Žemaitaitis pasakytų, viskas yra sudramatizuojama, suhiperbolizuojama ir panašiai, tai tuo, matyt, dalinamasi. O, jeigu būtų pasidalinta visu 3 valandų įrašu, tai, manau, nieko nebūtų“, – teigė R. Žemaitaitis.
Tuo metu reaguodamas į pasakymus, kad vaizdo įraše politikas galimai skleidžia litvinizmo idėjas, R. Žemaitaitis tvirtino nekreipiantis į tai dėmesio.
„Nereikia net reaguoti į tą dalyką, nes žmogus, kuris kalba, matyt, kalba iš šių dienų įvykių. Aš kalbu iš istorijos, praeities įvykių. Tai greitai kažkas atsiras, pasakys „Vilnius našo“, tai tada sakys, kad jis iš lenkizmo kalba.
O kaip žinote, dabartinis Lenkijos užsienio reikalų ministras (Radoslawas Sikorskis – tv3.lt) 2009 m. vienoje iš spaudos konferencijų yra pasakęs, kad Vilnius priklauso lenkams, kažką panašaus (R. Sikorskis neigė, kad Lenkija okupavo Vilnių – tv3.lt), reikėtų tiksliai tą formuluotę surasti. Tai, jeigu būčiau pasakęs tą formuluotę, kokia tada būtų reakcija? Dėl to išvis nekreipiu dėmesio“, – komentavo R. Žemaitaitis
Dėl grėsmės iš Baltarusijos kaltino Lietuvos politiką
Kiek anksčiau „Nemuno aušros“ lyderis teigė, kad kontrabandinių balionų keliama grėsmė kilo dėl diplomatinių santykių su Baltarusija nebuvimo, silpnos infrastruktūros apsaugos.
„Mes neturime užsienio politikos ir pas mus diplomatinių santykių praktiškai nėra su Baltarusija žemesnėje grandyje, su kuria būtų galima kalbėti, šnekėtis, tai yra vienas niuansas. Antras momentas, per ketverius metus mes investavome į karinę infrastruktūrą, bet neinvestavome į vadinamą viešo saugumo infrastruktūrą“, – trečiadienį Žinių radijui sakė R. Žemaitaitis.
„Ką aš prieš keletą savaičių sakiau, kad 5 proc. BVP gynybai, tai yra pakankamai didelė suma pinigų ir mes jos turėtumėme laikytis. Likusią dalį pinigų, ar tai bus 0,38 proc., ar mes pasivadovausime NATO susitikimu, kur buvo 3,5 proc. gynybai, 1,5 proc. infrastruktūrai, mes neinvestavome visiškai į infrastruktūrą. Dėl to mes turime tuos balionus skrendančius, dėl to mes turime provokaciją“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
Anot R. Žemaitaičio, kaimyninės valstybės, pavyzdžiui, Lenkija, nesusiduria su balionų problema, nes galimai kalbasi su Baltarusijos pareigūnais.
„Aš galiu įtarti ir spėti, kad lenkai žemame lygyje, tai yra diplomatiniame lygyje, kalbasi ir diskutuoja su tais pačiais baltarusiais ir tos provokacijos nėra. (...) Manau, kad tai tos labai nesėkmingos Lietuvos užsienio politikos pasekmė“, – teigė R. Žemaitaitis.
Kaip skelbė BNS, Vyriausybė trečiadienį turėtų apsispręsti dėl ilgalaikio sienos su Baltarusija uždarymo, šiuo metu dviem dar veikusiems pasienio kontrolės punktams esant užvertiems trumpalaikiu pasieniečių vado sprendimu.
Anot I. Ruginienės, taip Baltarusijai siunčiamas signalas, kad hibridinė ataka, kuo Lietuvos vadovai laiko į šalį leidžiamus kontrabandinius balionus, nebus toleruojama.
Vieninteliai du buvę atviri Medininkų ir Šalčininkų kelių pasienio kontrolės punktai nuo sekmadienio vakaro uždaryti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) sprendimu, tačiau ilgalaikiam sienos uždarymui sprendimą turi priimti Vyriausybė.
Šios priemonės Ministrų kabinetas imasi po to, kai praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Kariuomenei yra duotas leidimas numušinėti tokius objektus. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda siūlo riboti baltarusiškų prekių gabenimą pagal Kaliningrado tranzito schemą, ragina ES kolektyviai reaguoti į balionų keliamą grėsmę.
Pasak G. Nausėdos, dėl sienos su Baltarusija uždarymo taip pat konsultuojamasi su Latvija ir Lenkija, kurios pasirengusios bendradarbiauti tęsiant šią politiką.
