Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros bendruomenė tęsia protestus: prie Vyriausybės skambės lietuviškos dainos

2025-10-30 06:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 06:31

Kultūros bendruomenei toliau reiškiant pasipiktinimą dėl „aušriečiams“ deleguotos Kultūros ministerijos, ketvirtadienį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentai organizuoja akciją „Dainuojantis protestas. Jaunimas už kultūrą“. Jos metu sostinėje, Vinco Kudirkos aikštėje prie Vyriausybės rūmų, skambės gyvai atliekamos lietuviškos dainos.

Protestas „Mes esame kultūra“. ELTA / Dainius Labutis

Kultūros bendruomenei toliau reiškiant pasipiktinimą dėl „aušriečiams“ deleguotos Kultūros ministerijos, ketvirtadienį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentai organizuoja akciją „Dainuojantis protestas. Jaunimas už kultūrą“. Jos metu sostinėje, Vinco Kudirkos aikštėje prie Vyriausybės rūmų, skambės gyvai atliekamos lietuviškos dainos.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vinco Kudirkos aikštėje mes visi uždainuosime. Būtinai kviečiame prisijungti dainuoti ir jus: jaunimą, bet kurių aukštųjų mokyklų studentus bei kultūros protestui prijaučiančius!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia kultūros bendruomenės atstovai. 

REKLAMA
REKLAMA

Susirinkusieji žada atlikti Lietuvos atlikėjų ir grupių kūrinius – tarp jų ir grupių „Antis“, „Foje“, „Hipebolės“, taip pat Keistuolių teatro, „Tele bim bam“, Marijono Mikutavičiaus, Vytauto Kernagio dainos.

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta minėta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusį trečiadienį inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų