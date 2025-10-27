Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prie Vyriausybės buvo perskaityti kultūrininkų peticiją pasirašiusiųjų vardai

2025-10-27 11:41 / šaltinis: BNS
2025-10-27 11:41

 Prie Vyriausybės rūmų, Vinco Kudirkos aikštėje, pirmadienį ryte surengta akcija „Mes esame kultūra: peticijos vardų skaitymas“.

Protestas „Mes esame kultūra" BNS Foto

 Prie Vyriausybės rūmų, Vinco Kudirkos aikštėje, pirmadienį ryte surengta akcija „Mes esame kultūra: peticijos vardų skaitymas“.

6

Jos metu buvo perskaityti visų peticiją prieš Kultūros ministerijos perleidimą „aušriečiams“ pasirašiusiųjų vardai.

Akciją inicijavo režisierius Aleksandras Špilevojus, o prie jos prisijungė daugiau nei šimtas žmonių. 

„Dešimčių tūkstančių piliečių pasirašyta peticija tapo ne tik kultūros bendruomenės, bet ir visuomenės brandos ženklu – pilietišku reagavimu į situaciją, kai kyla pavojus pamatinėms vertybėms – tiesai ir laisvei“, – rašoma organizatorių pranešime.

„Akcija „Mes esame kultūra: peticijos vardų skaitymas“ – tai ir simbolinė padėka kiekvienam iš pasirašiusiųjų“, – teigiama jame.

Kultūros bendruomenės inicijuota peticija perduota su daugiau nei 71,4 tūkst. oficialiai patvirtintais parašais.

Tarp pasirašiusiųjų ir 277 kultūros, meno ir pilietinės visuomenės organizacijos  – valstybiniai teatrai, muziejai, bibliotekos, leidyklos, festivalių organizatoriai, meno sąjungos, kūrėjų asociacijos, švietimo įstaigos, kultūros iniciatyvos ir nevyriausybinės organizacijos. 

Priimti peticijos į aikštę atėjo premjerė Ingos Ruginienės patarėjas ryšių su Seimu klausimais Tadas Vinokuras ir patarėja kultūros klausimais Ingrida Kutkienė.

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.

Išdirbęs savaitę I. Adomavičius galiausiai pasitraukė iš pareigų, o socialdemokratai perėmė atgal ministerijos kontrolę, o ieškoti naujojo jos vadovo ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė.

Vis tik kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ apskritai neliktų Kultūros ministerijoje. Jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.

Kultūros bendruomenė ir ją palaikantys sektoriai praėjusią savaitę paskelbė protesto mėnesį „Mes esame kultūra“, jį užbaigs lapkričio 21 dieną Vilniuje vyksianti akcija, kurioje, anot organizatorių, su sunkiąja technika įsipareigojo dalyvauti žemės ūkio atstovai, atliksiantys bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.

