Teismas nukėlė nuosprendžio paskelbimą Žemaitaičio byloje dėl galimo neapykantos kurstymo

Anksčiau planuota, kad teismas nuosprendį byloje paskelbs šią savaitę, spalio 31 d. Tačiau, kaip Eltai sakė Vilniaus apygardos teismo atstovė spaudai Lina Nemeikaitė, nuosprendžio paskelbimas perkeltas į gruodžio mėnesį.
„Nuosprendžio paskelbimas byloje perkeltas į gruodžio 4 dieną“, – teigė L. Nemeikaitė.
Anot jos, nuosprendžio paskelbimą perkelti nutarta, atsižvelgiant į bylos apimtį, sprendžiamų klausimų sudėtingumą, bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Nidos Vigelienės užimtumą kitose bylose ir teisėto nebuvimo darbe laikotarpį.
Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos duomenimis, Seimo nariui, partijos „Nemuno aušra“ lyderiui R. Žemaitaičiui kaltinimai grindžiami jo paties įrašais socialiniame tinkle „Facebook“ bei pasisakymais parlamente.
Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.
Pagal kaltinamąjį aktą, taip pat R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.
Anot prokuratūros, politikas taip pat kaltinamas ir tuo, kad savo įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“, paskelbtuose 2023 m. birželio mėn. 13, 14 ir 15 dienomis, viešai šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvos teritorijoje įvykdytą žydų genocidą (Holokaustą), tai darydamas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu.
Valstybės kaltintojas šioje byloje, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius teisme anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis viename iš savo įrašų „Facebook“ nurodė, jog žydų tautybės asmenys prisidėjo prie lietuvių žudynių. Pasak prokuroro, politikas socialiniame tinkle skelbė, kad Pirčiupių kaimo žudynes įvykdė ne naciai, o žydai.
J. Laucius R. Žemaitaičiui siūlo skirti 51 tūkst. 250 eurų piniginę baudą. Tuo metu savo kaltės nepripažįstantis politikas siekia išteisinimo.
R. Žemaitaitis tikina, kad jo komentarai ir pasisakymai nebuvo nukreipti prieš žydus. Jis pažymėjo kalbėjęs apie Izraelio smurtą prieš palestiniečius, norėdamas perteikti mintį, kad dėl tokių valstybės veiksmų vėliau gali būti kaltinama visa žydų tauta.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis Seimo narys R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose į Seimą ir vėl buvo išrinktas.
