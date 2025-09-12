Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dešimtys naujienų organizacijų ragina JAV netrumpinti užsienio žurnalistų vizų galiojimo laiko

2025-09-12 20:26 / šaltinis: BNS
2025-09-12 20:26

Daugiau nei 100 tarptautinių žiniasklaidos grupių ir industrijos organizacijų ketvirtadienį paragino Vašingtoną netrumpinti užsienio žurnalistų vizų galiojimo laiko, sakydamos, kad planuojamas pakeitimas pakenktų šalies įvaizdžiui užsienyje.

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

Daugiau nei 100 tarptautinių žiniasklaidos grupių ir industrijos organizacijų ketvirtadienį paragino Vašingtoną netrumpinti užsienio žurnalistų vizų galiojimo laiko, sakydamos, kad planuojamas pakeitimas pakenktų šalies įvaizdžiui užsienyje.

REKLAMA
0

JAV prezidento Donaldo Trumpo planas „sumažintų iš JAV gaunamos informacijos kiekį ir kokybę“ bei „pakenktų, o ne pagerintų Amerikos pasaulinę reputaciją“, rašė naujienų agentūra AFP ir dar 117 bendrą pareiškimą pasirašiusių organizacijų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareiškimą pasirašė įvairios tarptautinės naujienų agentūros, tokios kaip AFP ir „Reuters“, visuomeniniai transliuotojai, įskaitant Jungtinės Karalystės (JK) BBC, Vokietijos ARD ir Australijos ABC, nacionaliniai laikraščiai, tokie kaip Kanados „Globe and Mail“ ar „Irish Times“, ir spaudos laisvės grupės, įskaitant organizaciją „Reporteriai be sienų“ ir Žurnalistų apsaugos komitetą.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusį mėnesį D. Trumpo administracija paskelbė apie planus trumpinti žurnalistų vizų galiojimą iki 240 dienų, nors jie galėtų prašyti pratęsti šį laikotarpį dar tiek pat dienų. Tuo metu Kinijos žurnalistų kelionės gali būti apribotos iki 90 dienų. Pagal siūlomą pakeitimą užsieniečiams su studentų vizomis nebūtų leidžiama Jungtinėse Valstijose būti ilgiau nei ketverius metus.

REKLAMA

Dabartinės taisyklės leidžia žurnalistams likti JAV iki penkerių metų, o tai reiškia, kad jie „įgyja gilių žinių, patikimų ryšių ir kontekstinio įsitraukimo, reikalingų norint paaiškinti Ameriką pasaulinei auditorijai“, teigė pasirašiusieji.

„Tai atitinka svarbų JAV interesą: užtikrinti, kad Amerikos politika, kultūra ir lyderystė būtų aiškiai ir tiksliai perteikta tarptautinei auditorijai jų pačių kalbomis“, – pridūrė jie.

REKLAMA
REKLAMA

Siūlomi pakeitimai dėl vizų yra platesnio masto susidorojimo su užsieniečiais JAV dalis. 

JAV imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentai praėjusią savaitę pietinėje Džordžijos valstijoje statomoje „Hyundai-LG“ akumuliatorių gamykloje buvo sulaikyta daugiau kaip šimtas Pietų Korėjos darbuotojų.

Leidimo žurnalistams būti šalyje sutrumpinimas „kelia pavojų, kad pasaulis bus mažiau informuotas apie Amerikos naujienas ir aktualijas“, ketvirtadienį pareiškė naujienų agentūros.

„Konkuruojančios šalys ir galingi priešininkai negaiš laiko užpildydami susidariusią tuštumą naratyvais apie JAV, kurie tarnauja jų pačių interesams, o ne tiesai“, – pridūrė jie.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas siunčia Nacionalinės gvardijos karius į Memfį Tenesio valstijoje
Donaldas Trumpas ir Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas paskelbė: sulaikytas vyras, įtariamas Kirko nužudymu (6)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV prasieda pasikėsinimu į prezidento Donaldo Trumpo gyvybę kaltinamo vyro teismas. (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Po Kirko nužudymo Trumpas užsipuolė „radikaliuos kairiuosius“: pažadėjo imtis griežtų priemonių (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų