Luigi Mangione, kaltinamo „UnitedHealthcare“ vadovo nužudymu, teismas prasidės gruodį

Luigi Mangione, kaltinamo draudimo įmonės vadovo nužudymu, teismas prasidės gruodžio 1 dieną, antradienį pranešė teisėjas.
„Manau, sutariame, kad šios bylos posėdžiai prasidės gruodžio 1 dieną“, – sakė teisėjas Gregory Carro.
L. Mangione kaltinamas 2024 metų gruodžio 4 dieną nužudęs vienos didžiausių sveikatos draudimo bendrovių JAV „UnitedHealthcare“ vadovą Brianą Thompsoną.
Iš Merilando valstijos Tausono kilusį 27-erių L. Mangione policijos pareigūnai sulaikė gruodžio 9 dieną, gavę Altūnos „McDonald's“ filialo darbuotojo pranešimą, kad restorane apsilankė vyras, atitinkantis B. Thompsono žudiko aprašymą.
B. Thompsonas buvo nušautas praeivių akivaizdoje Niujorko gatvėje, kai ėjo į viešbutį, kuriame Minesotoje įsikūrusi jo bendrovė rengė investuotojų konferenciją. Šaudymas buvo užfiksuotas apsaugos vaizdo įraše, tačiau įtariamasis pasislėpė nuo policijos. L. Mangione buvo sučiuptas maždaug už 450 km į vakarus nuo Niujorko.
Pareigūnai teigia, kad L. Mangione su savimi turėjo pistoletą, kuriuo buvo nužudytas B. Thompsonas, pasą, padirbtą asmens tapatybės kortelę ir apie 10 tūkst. dolerių (9,61 tūkst. eurų) JAV ir užsienio valiuta.
Kaip pranešta, L. Mangione, baigęs kompiuterių mokslus Gebenės lygos universitete ir kilęs iš garsios šeimos, su savimi turėjo ranka rašytą laišką, kuriame sveikatos draudimo bendrovės vadino parazitinėmis ir skundėsi įmonių godumu.
Niujorko valstijos teisėjas atmetė L. Mangione pateiktus kaltinimus terorizmu, tačiau paliko galioti valstijos kaltinimus dėl antrojo laipsnio žmogžudystės.
L. Mangione advokatai teigė, kad Niujorko byla ir lygiagretus federalinis mirties bausmės baudžiamasis persekiojimas prilygsta dvigubam baudžiamajam persekiojimui. Tačiau teisėjas G. Carro atmetė šį argumentą, sakydamas, kad būtų per anksti priimti tokį sprendimą.
