Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Luigi Mangione, kaltinamo „UnitedHealthcare“ vadovo nužudymu, teismas prasidės gruodį

2025-09-16 17:51 / šaltinis: BNS
2025-09-16 17:51
Luigi Mangione BNS Foto
0

Luigi Mangione, kaltinamo draudimo įmonės vadovo nužudymu, teismas prasidės gruodžio 1 dieną, antradienį pranešė teisėjas.

„Manau, sutariame, kad šios bylos posėdžiai prasidės gruodžio 1 dieną“, – sakė teisėjas Gregory Carro.

L. Mangione kaltinamas 2024 metų gruodžio 4 dieną nužudęs vienos didžiausių sveikatos draudimo bendrovių JAV „UnitedHealthcare“ vadovą Brianą Thompsoną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš Merilando valstijos Tausono kilusį 27-erių L. Mangione policijos pareigūnai sulaikė gruodžio 9 dieną, gavę Altūnos „McDonald's“ filialo darbuotojo pranešimą, kad restorane apsilankė vyras, atitinkantis B. Thompsono žudiko aprašymą. 

REKLAMA
REKLAMA

B. Thompsonas buvo nušautas praeivių akivaizdoje Niujorko gatvėje, kai ėjo į viešbutį, kuriame Minesotoje įsikūrusi jo bendrovė rengė investuotojų konferenciją. Šaudymas buvo užfiksuotas apsaugos vaizdo įraše, tačiau įtariamasis pasislėpė nuo policijos. L. Mangione buvo sučiuptas maždaug už 450 km į vakarus nuo Niujorko.

REKLAMA

Pareigūnai teigia, kad L. Mangione su savimi turėjo pistoletą, kuriuo buvo nužudytas B. Thompsonas, pasą, padirbtą asmens tapatybės kortelę ir apie 10 tūkst. dolerių (9,61 tūkst. eurų) JAV ir užsienio valiuta.

Kaip pranešta, L. Mangione, baigęs kompiuterių mokslus Gebenės lygos universitete ir kilęs iš garsios šeimos, su savimi turėjo ranka rašytą laišką, kuriame sveikatos draudimo bendrovės vadino parazitinėmis ir skundėsi įmonių godumu.

REKLAMA
REKLAMA

Niujorko valstijos teisėjas atmetė L. Mangione pateiktus kaltinimus terorizmu, tačiau paliko galioti valstijos kaltinimus dėl antrojo laipsnio žmogžudystės.

L. Mangione advokatai teigė, kad Niujorko byla ir lygiagretus federalinis mirties bausmės baudžiamasis persekiojimas prilygsta dvigubam baudžiamajam persekiojimui. Tačiau teisėjas G. Carro atmetė šį argumentą, sakydamas, kad būtų per anksti priimti tokį sprendimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų