  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

FTB: DNR Charlie Kirko nužudymo vietoje sutampa su įtariamojo DNR

2025-09-15 18:32 / šaltinis: BNS
2025-09-15 18:32

DNR mėginys, rastas JAV konservatyviųjų pažiūrų nuomonės formuotojo Charlie Kirko nužudymo vietoje, sutapo su įtariamojo jo nužudymu Tylerio Robinsono DNR, pirmadienį pranešė Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis.

T. Robinsonas
7

DNR mėginys, rastas JAV konservatyviųjų pažiūrų nuomonės formuotojo Charlie Kirko nužudymo vietoje, sutapo su įtariamojo jo nužudymu Tylerio Robinsono DNR, pirmadienį pranešė Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis.

22 metų T. Robinsonas buvo sulaikytas ketvirtadienį po 33 valandas trukusių gaudynių, o vėliau šią savaitę jam turėtų būti pateikti oficialūs kaltinimai dėl žmogžudystės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaikytas įtariamasis dėl Charlie Kirko nužudymo
Pareigūnai teigė, kad įtariamasis panaudojo snaiperio šautuvą ir nuo stogo nušovė Ch. Kirką viena kulka į kaklą.

„Šiandien galiu pranešti, kad ant rankšluosčio, kuriuo buvo apvyniotas šaunamasis ginklas, ir ant atsuktuvo esantis DNR sutampa su sulaikyto įtariamojo DNR“, – pirmadienio rytą televizijai „Fox News“ sakė K. Patelis, turėdamas omenyje įvykio vietoje rastą atsuktuvą.

K. Patelis taip pat aptarė raštelį, kurį, kaip manoma, T. Robinsonas parašė prieš nusikaltimą.

Raštelyje „iš esmės sakoma (...): „Turiu galimybę nušauti Charlie Kirką“, ir, suprask, tas raštelis buvo parašytas prieš šaudant“, teigė K. Patelis.

Jis pridūrė, kad raštelis buvo paliktas įtariamojo šeimos namuose.

„Nors jis buvo sunaikintas, radome šio raštelio pėdsakų atliekant ekspertizę“, – sakė FTB direktorius.

Ch. Kirkas, artimas JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas, buvo nušautas trečiadienį per renginį Jutos universiteto miestelyje, kur debatavo su susirinkusiaisiais. Jis buvo konservatyvios jaunimo politinės grupės „Turning Point USA“ įkūrėjas.

Pašautas Charlie Kirkas
Dviejų vaikų tėvas naudojosi „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“ auditorija, kad ir skleidė kruopščiai sumontuotus įrašus, kuriuose užfiksuotas jo bendravimas debatų metu per daugybę renginių koledže.

Dviejų vaikų tėvas naudojosi savo auditorija „TikTok", „Instagram" ir „YouTube", kad sustiprintų paramą konservatyvioms nuostatoms, įskaitant griežtą translyčių teisių judėjimo kritiką. Jis taip pat skelbdavo kruopščiai suredaguotus vaizdo įrašus iš savo pasirodymų debatų metu daugelyje renginių koledžuose.

Jutos gubernatorius Spenceris Coxas teigė, kad T. Robinsonas turėjo romantinius santykius su translyte kambarioke ir išpažino „kairiąją ideologiją“.

