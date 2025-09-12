Charlie Kirko nužudymas: kas žinoma

Naujienų agentūra AFP apžvelgia, kas yra žinoma ir kokie dar yra likę neatsakyti klausimai.
Šaudymas
Ch. Kirkas, vadovavęs didžiausiam šalyje konservatyviam jaunimo judėjimui, kurį 2012-aisiais, būdamas 18-os, padėjo įkurti, trečiadienį maždaug vidurdienį kalbėjo renginyje Jutos slėnio universiteto miestelyje.
Ch. Kirkas, vilkėjęs baltus marškinėlius su užrašu „Laisvė“, sėdėjo kėdėje po tentu ir atsakinėjo į didelės auditorijos klausimus.
Renginyje dalyvavęs buvęs Atstovų Rūmų narys iš Jutos Jasonas Chaffetzas televizijai „Fox News“ teigė, kad Ch. Kirkas atsakinėjo į klausimą apie „translyčius šaulius, masinius išpuolius vykdančius šaulius ir esant visam tam kontekstui nuaidėjo šūvis“.
31 metų aktyvistas sukniubo, iš jo kaklo ėmė trykšti kraujas, rodo iš netoli buvusio taško nufilmuota medžiaga. Netrukus apie jo mirtį paskelbė D. Trumpas.
Šaulys
Pareigūnai sakė, kad šaulys pasinaudojo galingu šautuvu ir šaudė nuo pastato, esančio už maždaug 183 m nuo taikinio, stogo. Pasak pareigūnų, žudikas gulėjo kniūbsčias – šaudant iš tokios padėties tikslumas būna didesnis.
Saugumo kamerų užfiksuotuose vaizduose, kuriuos paskelbė FTB, matyti jaunas vyras tamsiais drabužiais, su beisbolo kepuraite. Ant jo marškinėlių pavaizduota JAV vėliava ir, regis, erelis.
Ketvirtadienį pareigūnai sakė, kad šaulys avėjo „Converse“ stiliaus teniso batelius baltais padais.
Toje vietoje, iš kurios jis nusileido nuo pastato sprukti, surasta delnų atspaudų. Netoli automobilių aikštelės, tarp medžių, surastas išmestas ginklas.
Tačiau įtariamojo paieškai užsitęsus atrodo, kad FTB ir kitoms teisėsaugos institucijoms nelabai sekasi jį susekti.
Motyvas
Šie įkalčiai iš nusikaltimo vietos, kurią tiria teismo medicinos ekspertai, yra vieninteliai paviešinti dalykai.
Nepateikta jokių oficialių vertinimų dėl galimo motyvo.
Ketvirtadienį vakare trumpoje spaudos konferencijoje Jutos gubernatorius Spenceris Coxas įspėjo, kad socialiniuose tinkluose plinta „baisiai daug dezinformacijos“. Jis sakė, kad „mūsų priešai nori smurto“, ir teigė, kad visų pirma Kinija naudojasi botais nesantaikai internete skleisti.
Ch. Kirkas buvo respublikonų dešiniojo sparno žvaigždė, ypač artimas D. Trumpo sąjungininkas, padėjęs jam per lapkričio rinkimus užsitikrinti daugiau jaunimo balsų.
Tačiau Ch. Kirkas palaikė nemažai kraštutinių dešiniųjų pažiūrų, tad demokratai jį vertino itin prieštaringai. Jis kartais susipykdavo ir su respublikonų dešinės atstovais, kurių kai kurie, pavyzdžiui, baltųjų nacionalistų lyderis Nickas Fuentesas , sakydavo, kad jis nepakankamai griežtas dešinysis.
Politikų reakcija
Viso politinio spektro atstovai greit pasmerkė Ch. Kirko nužudymą, daugelis jų ragino amerikiečius įveikti augantį susiskaldymą.
D. Trumpo pirmoji reakcija trečiadienį buvo kaltinti „radikaliąją kairę“. Ketvirtadienį jis sušvelnino retoriką ir sakė, kad Ch. Kirkas ragindavo atsisakyti smurtinių veiksmų.
„Norėčiau, kad žmonės reaguotų kaip tik taip“, – sakė jis.
Ch. Kirką D. Trumpo administracija vertina kaip nacionalinį didvyrį.
Ketvirtadienį prezidentas paskelbė, kad po mirties apdovanos Ch. Kirką aukščiausiu šalies civiliniu apdovanojimu – Laisvės medaliu.
Ch. Kirko karstas į Finiksą Arizonoje, kur jis gyveno, buvo nugabentas oficialiu viceprezidento J. D. Vance'o lėktuvu.
Reportažuose buvo matyti viceprezidentas, uždėjęs rankas ant karsto, nešamo į jo lėktuvą.
