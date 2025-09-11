Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Tai nebuvo mėgėjas“: vardija, kas žinoma apie Charlie Kirko žudiką

2025-09-11 12:14 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-11 12:14

JAV teisėsaugai ketvirtadienį tęsiant dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko žudiko paiešką, CNN vyriausiasis teisėsaugos ir žvalgybos analitikas Johnas Milleris pažymėjo, kad teisėsaugos darbą gali apsunkinti akivaizdus šaulio profesionalumas.

Pašautas Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)
12

JAV teisėsaugai ketvirtadienį tęsiant dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko žudiko paiešką, CNN vyriausiasis teisėsaugos ir žvalgybos analitikas Johnas Milleris pažymėjo, kad teisėsaugos darbą gali apsunkinti akivaizdus šaulio profesionalumas.

REKLAMA
2

Pašautas Charlie Kirkas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pašautas Charlie Kirkas

CNN televizijos eteryje kalbėjęs analitikas mini šaulio kruopštų planavimą, įgūdžius ir šūvio tikslumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis CNN žurnalistei Kaitlan Collins sakė, kad snaiperiais paprastai tampa atidžiai patikrinti ir „metodiški, kantrūs bei savarankiški“ žmonės.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai toks žmogus, kuris būtų suplanavęs tyliai įeiti, stengtis būti nepastebimu, paleisti šūvį, įvykdyti misiją, pasiimti ginklą ir palikti mažai nusikaltimo įrodymų, todėl manau, kad (teisėsaugai bus – ELTA) labai sunku išjudinti šį tyrimą“, – pažymėjo J. Milleris

REKLAMA

Kiek anksčiau pareigūnai teigė, kad, jų manymu, šaulys paleido vieną šūvį į vieną asmenį ir jog tai buvo tikslinė ataka.

Vienintelis šūvis rodo, kad „žmogus nėra naujokas šaudyme“, sakė J. Milleris, ir galbūt būtent tai, pasak jo, galiausiai galėtų padėti pareigūnams išsiaiškinti visą tiesą.

„Tai žmogus, kuris tiksliai žinojo, ką daro, ir tikriausiai yra žinomas kitiems. O tai gali būti naudinga teisėsaugai“, – pažymėjo analitikas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip ilgametę šaudymo patirtį turintis žmogus galiu pasakyti, kad tai nebuvo mėgėjas“, – pridūrė jis.

Politinio smurto era

Šis įvykis buvo ilgiausio politinio smurto laikotarpio JAV nuo 1970-ųjų pabaiga. „Reuters“ užregistravo daugiau nei 300 politiniais motyvais pagrįstų smurtinių veiksmų visame ideologiniame spektre nuo tada, kai 2021 m. sausio 6 d. Trumpo šalininkai šturmavo JAV Kapitolijų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pats D. Trumpas išgyveno du pasikėsinimus į jo gyvybę: vieną, per kurį jis buvo sužeistas į ausį per 2024 m. liepos mėn. rinkimų kampanijos renginį, ir kitą, kuris buvo sutrukdytas federalinių agentų.

Valstybės policija trečiadienio vakarą išleido pareiškimą, kuriame teigiama, kad buvo sulaikyti du vyrai, vienas iš jų buvo apklaustas teisėsaugos institucijų, tačiau abu buvo paleisti.

REKLAMA

„Šiuo metu nėra jokio ryšio tarp šaudymo ir šių asmenų – , teigiama pareiškime. – Tęsiamas tyrimas ir šaulio paieška.“

Vienas iš dviejų sulaikytųjų, vyresnio amžiaus vyras, matomas nuotraukose, kurios netrukus po nužudymo pasklido internete, vietos gyventojams buvo žinomas kaip politinis „eržilas“, rašo „Salt Lake Tribune“. Pareigūnai teigė, kad jis buvo apkaltintas trukdymu policijai.

REKLAMA

Kitas vyras iš pradžių buvo apibūdintas gubernatoriaus kaip „asmuo, susijęs su tyrimu“.

ELTA primena, kad Ch. Kirkas buvo didžiausio Jungtinėse Amerikos Valstijose konservatyvių pažiūrų jaunimo judėjimo, kurį pats įkūrė 2012 m., būdamas 18 metų, vadovas ir artimas ne tik JAV prezidento Donaldo Trumpo, bet ir viceprezidento J. D. Vance'o bendražygis. Jis buvo nužudytas maždaug vidurdienį trečiadienį politinio renginio Jutos slėnio universiteto miestelyje metu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų