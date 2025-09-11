„Tai nebuvo mėgėjas“: vardija, kas žinoma apie Charlie Kirko žudiką

CNN televizijos eteryje kalbėjęs analitikas mini šaulio kruopštų planavimą, įgūdžius ir šūvio tikslumą.
Jis CNN žurnalistei Kaitlan Collins sakė, kad snaiperiais paprastai tampa atidžiai patikrinti ir „metodiški, kantrūs bei savarankiški“ žmonės.
„Tai toks žmogus, kuris būtų suplanavęs tyliai įeiti, stengtis būti nepastebimu, paleisti šūvį, įvykdyti misiją, pasiimti ginklą ir palikti mažai nusikaltimo įrodymų, todėl manau, kad (teisėsaugai bus – ELTA) labai sunku išjudinti šį tyrimą“, – pažymėjo J. Milleris
Kiek anksčiau pareigūnai teigė, kad, jų manymu, šaulys paleido vieną šūvį į vieną asmenį ir jog tai buvo tikslinė ataka.
Vienintelis šūvis rodo, kad „žmogus nėra naujokas šaudyme“, sakė J. Milleris, ir galbūt būtent tai, pasak jo, galiausiai galėtų padėti pareigūnams išsiaiškinti visą tiesą.
„Tai žmogus, kuris tiksliai žinojo, ką daro, ir tikriausiai yra žinomas kitiems. O tai gali būti naudinga teisėsaugai“, – pažymėjo analitikas.
„Kaip ilgametę šaudymo patirtį turintis žmogus galiu pasakyti, kad tai nebuvo mėgėjas“, – pridūrė jis.
Politinio smurto era
Šis įvykis buvo ilgiausio politinio smurto laikotarpio JAV nuo 1970-ųjų pabaiga. „Reuters“ užregistravo daugiau nei 300 politiniais motyvais pagrįstų smurtinių veiksmų visame ideologiniame spektre nuo tada, kai 2021 m. sausio 6 d. Trumpo šalininkai šturmavo JAV Kapitolijų.
Pats D. Trumpas išgyveno du pasikėsinimus į jo gyvybę: vieną, per kurį jis buvo sužeistas į ausį per 2024 m. liepos mėn. rinkimų kampanijos renginį, ir kitą, kuris buvo sutrukdytas federalinių agentų.
Valstybės policija trečiadienio vakarą išleido pareiškimą, kuriame teigiama, kad buvo sulaikyti du vyrai, vienas iš jų buvo apklaustas teisėsaugos institucijų, tačiau abu buvo paleisti.
„Šiuo metu nėra jokio ryšio tarp šaudymo ir šių asmenų – , teigiama pareiškime. – Tęsiamas tyrimas ir šaulio paieška.“
Vienas iš dviejų sulaikytųjų, vyresnio amžiaus vyras, matomas nuotraukose, kurios netrukus po nužudymo pasklido internete, vietos gyventojams buvo žinomas kaip politinis „eržilas“, rašo „Salt Lake Tribune“. Pareigūnai teigė, kad jis buvo apkaltintas trukdymu policijai.
Kitas vyras iš pradžių buvo apibūdintas gubernatoriaus kaip „asmuo, susijęs su tyrimu“.
ELTA primena, kad Ch. Kirkas buvo didžiausio Jungtinėse Amerikos Valstijose konservatyvių pažiūrų jaunimo judėjimo, kurį pats įkūrė 2012 m., būdamas 18 metų, vadovas ir artimas ne tik JAV prezidento Donaldo Trumpo, bet ir viceprezidento J. D. Vance'o bendražygis. Jis buvo nužudytas maždaug vidurdienį trečiadienį politinio renginio Jutos slėnio universiteto miestelyje metu.
