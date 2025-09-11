Tai – nauja era: Charlie Kirko nužudymas žymi sudėtingą laikotarpį JAV

31-erių Ch. Kirkas, tinklalaidės kūrėjas ir radijo komentatorius bei įtakingas Donaldo Trumpo sąjungininkas, yra laikomas pagrindiniu D. Trumpo rinkėjų bazės kūrėjų tarp jaunimo.
Jis buvo nušautas trečiadienį. Įvykis, užfiksuotas vaizdingais vaizdo įrašais, kurie greitai išplito internete, įvyko vidurdienį renginyje, kuriame dalyvavo 3000 žmonių Jutos slėnio universitete.
Politinio smurto era
Šis įvykis buvo ilgiausio politinio smurto laikotarpio JAV nuo 1970-ųjų pabaiga. „Reuters“ užregistravo daugiau nei 300 politiniais motyvais pagrįstų smurtinių veiksmų visame ideologiniame spektre nuo tada, kai 2021 m. sausio 6 d. Trumpo šalininkai šturmavo JAV Kapitolijų.
Pats D. Trumpas išgyveno du pasikėsinimus į jo gyvybę: vieną, per kurį jis buvo sužeistas į ausį per 2024 m. liepos mėn. rinkimų kampanijos renginį, ir kitą, kuris buvo sutrukdytas federalinių agentų.
Vienintelis įtariamasis, kuris, kaip manoma, buvo ant stogo universiteto teritorijoje, vienu šūviu pataikė Ch, Kirkui į kaklą, tebėra „laisvėje“, sakė Jutos viešojo saugumo departamento komisaras Beau Masonas per spaudos konferenciją, kuri buvo surengta praėjus keturioms valandoms po įvykio.
Kameros užfiksavo, kaip manoma, užpuoliką – asmenį, apsirengusį tamsiai drabužiais, Masonas sakė žurnalistams. Tačiau maždaug aštuonias valandas po nužudymo valdžios institucijos teigė, kad vis dar neturi sulaikyto įtariamojo.
Valstybės policija trečiadienio vakarą išleido pareiškimą, kuriame teigiama, kad buvo sulaikyti du vyrai, vienas iš jų buvo apklaustas teisėsaugos institucijų, tačiau abu buvo paleisti.
„Šiuo metu nėra jokio ryšio tarp šaudymo ir šių asmenų – , teigiama pareiškime. – Tęsiamas tyrimas ir šaulio paieška.“
Vienas iš dviejų sulaikytųjų, vyresnio amžiaus vyras, matomas nuotraukose, kurios netrukus po nužudymo pasklido internete, vietos gyventojams buvo žinomas kaip politinis „eržilas“, rašo „Salt Lake Tribune“. Pareigūnai teigė, kad jis buvo apkaltintas trukdymu policijai.
Kitas vyras iš pradžių buvo apibūdintas gubernatoriaus kaip „asmuo, susijęs su tyrimu“.
Kirkas palaikė teisę nešiotis ginklus
Žinomas dėl savo dažnai provokuojančių kalbų įvairiomis temomis, nuo rasės ir lyties iki imigracijos ir šaunamųjų ginklų reguliavimo, Ch. Kirkas dažnai pasinaudodavo tokiais renginiais, kad pakviestų auditorijos narius gyvai diskutuoti su juo.
Tuo metu, kai jis buvo nušautas, Ch. Kirkas, tvirtas Konstitucijos antrosios pataisos teisės nešioti ginklą gynėjas, buvo klausiamas vieno iš auditorijos narių apie ginkluotą smurtą, kaip matyti iš kelių internete paskelbtų renginio vaizdo įrašų.
Ovaliniame kabinete įrašytame ir D. Trumpo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbtame vaizdo įraše prezidentas pažadėjo, kad jo administracija suras Ch. Kirko nužudymo kaltininkus.
D. Trumpas, kuris nuolat apibūdina politinius konkurentus, teisėjus ir kitus jam trukdančius asmenis kaip „radikalius kairiuosius lunatikus“ ir įspėja, kad jie kelia egzistencinę grėsmę tautai, taip pat pasmerkė smurtinę politinę retoriką, ją pristatydamas kaip politinės kairės reiškinį.
„Jau daugelį metų radikalūs kairieji lygina nuostabius amerikiečius, tokius kaip Charlie, su naciais ir blogiausiais pasaulio masiniais žudikais bei nusikaltėliais, – sakė Trumpas vaizdo įraše, įrašytame Ovaliniame kabinete. – Tokia retorika yra tiesiogiai atsakinga už terorizmą, kurį šiandien matome mūsų šalyje, ir ji turi būti nedelsiant sustabdyta.“
