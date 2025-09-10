Po šūvio mirė Donaldo Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas

Apie tai D. Trumpas pranešė „Truth Social“.
„Didis, netgi legendinis Charlie Kirkas mirė. Niekas Amerikos Jungtinėse Valstijose nesuprato ir neturėjo jaunimo širdies geriau nei Charlie. Jį mylėjo ir gerbė VISI, ypač aš, o dabar jo jau nėra su mumis. Melania ir aš reiškiame užuojautą jo gražiai žmonai Erikai ir šeimai. Charlie, mes tave mylime!“ – parašė jis.
Jis pašautas universitete Jutoje, diskusijos metu.
Kirkas buvo pašautas į kaklą
Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti, kad Ch. Kirkas buvo pašautas, kai kalbėjo ir sėdėjo Jutos slėnio universiteto kieme, palapinėje.
Šūvis pataikė jam į kaklą, iš karto pasipylė daug kraujo. Skelbiama, kad paleistas buvo tik vienas šūvis, įtariamasis dar nesulaikytas.
Jutos senatorius Mike Lee sako, kad atidžiai stebi situaciją Jutos slėnio universitete.
„Prašau prisijungti prie manęs ir melstis už Charlie Kirką ir ten susirinkusius studentus“, – sako jis.
JAV prezidentas D. Trumpas anksčiau paragino melstis už Ch. Kirką.
„Visi turime melstis už Charlie Kirką, kuris buvo pašautas. Jis iš esmės yra puikus vaikinas. DIEVE, LAMINK JĮ!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
