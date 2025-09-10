Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po šūvio mirė Donaldo Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas

Papildyta 23:46
2025-09-10 21:53 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-10 21:53

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad jo sąjungininkas, įtakingas JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvistas ir „Turning Point USA" vykdantysis direktorius Charlie Kirkas mirė.

Donaldas Trumpas ir Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)
5

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad jo sąjungininkas, įtakingas JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvistas ir „Turning Point USA“ vykdantysis direktorius Charlie Kirkas mirė.

23

Apie tai D. Trumpas pranešė „Truth Social“.

„Didis, netgi legendinis Charlie Kirkas mirė. Niekas Amerikos Jungtinėse Valstijose nesuprato ir neturėjo jaunimo širdies geriau nei Charlie. Jį mylėjo ir gerbė VISI, ypač aš, o dabar jo jau nėra su mumis. Melania ir aš reiškiame užuojautą jo gražiai žmonai Erikai ir šeimai. Charlie, mes tave mylime!“ – parašė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pašautas universitete Jutoje, diskusijos metu.

Pašautas Charlie Kirkas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pašautas Charlie Kirkas

Kirkas buvo pašautas į kaklą

Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti, kad Ch. Kirkas buvo pašautas, kai kalbėjo ir sėdėjo Jutos slėnio universiteto kieme, palapinėje.

Šūvis pataikė jam į kaklą, iš karto pasipylė daug kraujo. Skelbiama, kad paleistas buvo tik vienas šūvis, įtariamasis dar nesulaikytas.

Jutos senatorius Mike Lee sako, kad atidžiai stebi situaciją Jutos slėnio universitete.

„Prašau prisijungti prie manęs ir melstis už Charlie Kirką ir ten susirinkusius studentus“, – sako jis.

JAV prezidentas D. Trumpas anksčiau paragino melstis už Ch. Kirką.

„Visi turime melstis už Charlie Kirką, kuris buvo pašautas. Jis iš esmės yra puikus vaikinas. DIEVE, LAMINK JĮ!“ –  savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

Komentatorius
Komentatorius
2025-09-10 22:53
Kas ten JAV darosi po šitų job@nų leftistų Bideno, Obamos ir kitų iškrypėlių valdymo.
Atsakyti
Ir vėl
Ir vėl
2025-09-10 21:59
Eilinį kartą leftistai siautėja? Ar kas čia?
Atsakyti
.
.
2025-09-10 23:59
Amžinajį Atilsį tau Viešptayje, Charlie Kirk. Amen.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
