TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Klausimas apie Lietuvos gamtą suglumino komikų komandą: „Tai kur tu miegi, seni?“

„GalvOK“ – 19:30 per TV3!
2025-11-29 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 19:25

Įdomiausiame šeštadieniniame TV3 televizijos žaidime „GalvOK“ galima išgirsti ne tik sunkius ir neįveikiamus klausimus. Štai šio savaitgalio laidoje komikų Manto Katlerio ir Marko Žukausko komandai teko įrodyti, kad jie pažįsta Lietuvos laukinėje gamtoje bėgiojančius gyvūnus.

0

Šįkart laidoje „GalvOK“ apsilankė naujo TV3 projekto „Niekdariai“ herojai – komikai M. Žukauskas ir Viktoras Balykov.

M. Katleris ir M. Žukauskas gavo iš pirmo žvilgsnio gana paprastą klausimą: kuo skiriasi kiškis nuo zuikio?

A. Niekuo – tai vienas ir tas pats gyvūnas;

B. Kiškis yra mažesnis už zuikį ir turi trumpesnes ausis;

C. Kiškiai gyvena urvuose, o zuikiai – atvirame lauke.

Atsakymų variantai kiek suglumino komandos narius. Juk šie du gyvūnai tokie panašūs – abu laukiniai, pūkuoti ir gali greitai bėgioti.

„Aš esu matęs didelių zuikių, bet tikrai didelių, būna jų tokių nupenėtų“, – susimąstęs kalbėjo Markas.

„Miško gyventojas kiškis yra mažesnis, o zuikis – stambus“, – su šypsenėle tikino komandos kapitonas.

M. Katleris apmąstė ir kitus variantus.

„Kiškiai gyvena urvuose, o zuikiai – atvirame lauke“. Bet tai kur tu miegi, seni? Ką tu per lietų veiki?“ – garsiai mąstė jis.

Ar atsakys teisingai ir ką papasakos naujos laidos „Niekdariai“ veidai – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Žaidimas „GalvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

