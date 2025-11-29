Klausimas apie Lietuvos gamtą suglumino komikų komandą: „Tai kur tu miegi, seni?“

Šįkart laidoje „GalvOK“ apsilankė naujo TV3 projekto „Niekdariai“ herojai – komikai M. Žukauskas ir Viktoras Balykov.
M. Katleris ir M. Žukauskas gavo iš pirmo žvilgsnio gana paprastą klausimą: kuo skiriasi kiškis nuo zuikio?
A. Niekuo – tai vienas ir tas pats gyvūnas;
B. Kiškis yra mažesnis už zuikį ir turi trumpesnes ausis;
C. Kiškiai gyvena urvuose, o zuikiai – atvirame lauke.
Atsakymų variantai kiek suglumino komandos narius. Juk šie du gyvūnai tokie panašūs – abu laukiniai, pūkuoti ir gali greitai bėgioti.
„Aš esu matęs didelių zuikių, bet tikrai didelių, būna jų tokių nupenėtų“, – susimąstęs kalbėjo Markas.
„Miško gyventojas kiškis yra mažesnis, o zuikis – stambus“, – su šypsenėle tikino komandos kapitonas.
M. Katleris apmąstė ir kitus variantus.
„Kiškiai gyvena urvuose, o zuikiai – atvirame lauke“. Bet tai kur tu miegi, seni? Ką tu per lietų veiki?“ – garsiai mąstė jis.
