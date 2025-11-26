„Niekdariai“
„Niekdariai“ - paslėptos kameros šou per tv3.lt. Keturi komikai nuolatos varžysis tarpusavyje viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis – nuo juokingų ir absurdiškų iki tiesiog beprotiškų ar net skandalingų. O tai, ką kiekvienas turės padaryti ar pasakyti, jam į slaptą ausinę padiktuos netoliese pasislėpę likę trys komikai.
Tarptautinio pripažinimo sulaukęs „paslėptos kameros“ projektas „Niekdariai“ jau šiandien pasirodys ir TV3 televizijos žiūrovų ekranuose. 4 Lietuvos komikai – Simanas Žurauskas, Viktoras Balykov, Antanas Sadauskas ir Markas Žurauskas – pasiryš priimti užduotis, kurios gali netgi įvelti į rimtą bėdą. Svarbiausia – neišsiduoti, nes aplinkiniai nieko nežino. Projekto dalyviai po vieną ar kelis turės daryti tai, ką jiems į ausinuką liepia likusieji.
Pagaliau ši diena atėjo – būtent šiandien, gruodžio 1-ąją, įvyks be jokios konkurencijos paties juokingiausio „paslėptos kameros“ projekto „Impractical Jokers“ (liet. „Niekdariai“) premjera! Keturi komikai – Markas Žukauskas, Antanas Sadauskas, Viktoras Balykov ir Simanas Žurauskas – pasiruošę daryti viską, kad ne tik vienas kitą, bet ir nieko neįtariančius aplinkinius žmones pastatytų į pačias keisčiausias ir juokingiausias situacijas.
Pirmasis žiemos mėnesis šiemet taps juokingiausiu visuose metuose. Ir viskas dėl to, jog keturi žinomiausi šių dienų komikai – Antanas Sadauskas, Simanas Žurauskas, Markas Žukauskas ir Viktoras Balykov – bus pasirengę padaryti viską, kad ne tik vienas kitą, bet ir nieko neįtariančius žmones įveltų į pačias keisčiausias situacijas. Visame pasaulyje populiarus ir be jokios konkurencijos pats juokingiausias „paslėptos kameros“ projektas „Impractical Jokers“ (liet.
Įdomiausiame šeštadieniniame TV3 televizijos žaidime „GalvOK“ galima išgirsti ne tik sunkius ir neįveikiamus klausimus. Štai šio savaitgalio laidoje komikų Manto Katlerio ir Marko Žukausko komandai teko įrodyti, kad jie pažįsta Lietuvos laukinėje gamtoje bėgiojančius gyvūnus. Šįkart laidoje „GalvOK“ apsilankė naujo TV3 projekto „Niekdariai“ herojai – komikai M. Žukauskas ir Viktoras Balykov.
Kuo niūriau už lango, tuo linksmiau namie. O nuo gruodžio 1-osios, visą jūsų dėmesį kone kiekvieną vakarą begėdiškai pasisavins keturi puikiai žinomi komikai – Markas Žukauskas, Antanas Sadauskas, Viktoras Balykov ir Simanas Žurauskas. Jie pasitiks jus kavinėje ir krepšinio rungtynėse, artimiausioje parduotuvėje, o gal tiesiog netikėtai išdygs jūsų darbe.
Laukti liko visai nebedaug: visame pasaulyje populiarus ir be jokios konkurencijos pats juokingiausias „paslėptos kameros“ projektas „Impractical Jokers“ (liet. „Niekdariai“) jau nuo gruodžio 1-osios persikels į TV3 žiniasklaidos grupę. Jo metu keturi puikiai žinomi komikai – Antanas Sadauskas, Markas Žukauskas, Simanas Žurauskas ir Viktoras Balykov – darys viską, kad vienas kitą pastatytų į pačias nepatogiausias padėtis.
Šį trečiadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“ viskas suksis aplink santykius. Dainininkas Saulius Prūsaitis papasakos apie taisykles savo šeimoje, tenoras Merūnas Vitulskis – apie pokalbius su vaikais, o naujojo paslėptos kameros projekto „Niekdariai“ herojai atskleis, kaip pristatytų vienas kitą… policijai.
Jeigu šią vasarą keturis puikiai žinomus komikus – Marką Žukauską, Antaną Sadauską, Viktorą Balykov ar Simaną Žurauską – pamatėte dirbančius degalinėje, staiga tapusius dantistais ar tiesiog keistai besielgiančius sporto salėje, sunerimti tikrai neverta. Darbo jie nepakeitė, vis dar yra juokingi, tikėtina, kad niekam nieko neskolingi ir su niekuo nesusipykę. Nebuvo čia ir lažybos, nuodėmių išpirkimas ar vaikystės svajonių išpildymas.
