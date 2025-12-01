„Niekdariai“ apsimes blogiausiais odontologų asistentais: kaip į juos reaguos žmonės?

Projekte keturi draugai nuolatos varžysis tarpusavyje viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis – nuo juokingų ir absurdiškų iki tiesiog beprotiškų ar net skandalingų. O tai, ką kiekvienas turės padaryti ar pasakyti, jam į slaptą ausinę padiktuos netoliese pasislėpę likę trys komikai.
Negana to, ne tik komikus, bet ir į jų sukeltas keistas situacijas patekusius žmones nuolat filmuos slaptos kameros!
Mažiausiai sėkmingas komandos narys – tas, kuris prasčiausiai atliks kitų komikų sugalvotas užduotis – kiekviename epizode patirs bausmę. Tai – paskutinė gėdinga užduotis, kuri neretai net ir patiems komikams taps didžiausiu iššūkiu.
Savo noru jie nė už ką taip nesielgtų… Tačiau „Niekdarių“ taisyklės nepakeičiamos!
Šio pirmadienio laidoje susi pažinsime su kiekvienu „Niekdariu“. Vyriausiuoju Zanavyku Simanu, droviausiuoju Viktoru ir bebaimiais Marku bei Antanu. Pastarasis, beje, dar vadinamas Unčiu, visuomet nė kiek nesidrovėdamas daro viską, kas jam yra liepiama.
Būtent todėl ir šio pirmadienio laidoje jo laukia ypatingas scenarijus…
Pirmiausiai pamatysime, kaip nieko blogo neįtariantiems žmonėms teks savo dantis parodyti patiems blogiausiems odontologo asistentams. Tai reiškia, kad kiekvienas „Niekdarys“ pasitiks pacientus ir nuo tos akimirkos turės daryti ir sakyti viską, ką į ausinę jam diktuos kolegos. O jei atsisakys – pralaimės.
Antanui teks pati sunkiausia užduotis – papasakoti pacientui apie savo atostogas. Tačiau apie tai, kur buvo ir ką veikė atostogaudamas po skyrybų, jis pats sužinos tik kabinete…
Ne ką lengvesnė bus ir kita užduotis. Palangoje nevykusį pardavėją mokys dirbti kitas – ir dar labiau nevykęs. O be to, paaiškės, kad vienas iš „Niekdarių“ gyvena su kito „Niekdario“ mama!
O kaip komikams seksis vykdyti užduotis ir kokios bus žmonių reakcijos, pamatysite jau netrukus.
Pats juokingiausias paslėptos kameros šou „Niekdariai“ – nuo gruodžio 1-osios, pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!
