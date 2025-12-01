 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Niekdariai

„Niekdariai“ apsimes blogiausiais odontologų asistentais: kaip į juos reaguos žmonės?

2025-12-01 14:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 14:22

Pagaliau ši diena atėjo – būtent šiandien, gruodžio 1-ąją, įvyks be jokios konkurencijos paties juokingiausio „paslėptos kameros“ projekto „Impractical Jokers“ (liet. „Niekdariai“) premjera! Keturi komikai – Markas Žukauskas, Antanas Sadauskas, Viktoras Balykov ir Simanas Žurauskas – pasiruošę daryti viską, kad ne tik vienas kitą, bet ir nieko neįtariančius aplinkinius žmones pastatytų į pačias keisčiausias ir juokingiausias situacijas. O kaip jiems seksis, pamatysite jau šį vakarą…

„Niekdariai“ (nuotr. stop kadras)
9

Pagaliau ši diena atėjo – būtent šiandien, gruodžio 1-ąją, įvyks be jokios konkurencijos paties juokingiausio „paslėptos kameros“ projekto „Impractical Jokers“ (liet. „Niekdariai“) premjera! Keturi komikai – Markas Žukauskas, Antanas Sadauskas, Viktoras Balykov ir Simanas Žurauskas – pasiruošę daryti viską, kad ne tik vienas kitą, bet ir nieko neįtariančius aplinkinius žmones pastatytų į pačias keisčiausias ir juokingiausias situacijas. O kaip jiems seksis, pamatysite jau šį vakarą…

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Projekte keturi draugai nuolatos varžysis tarpusavyje viešumoje atlikdami pačias įvairiausias užduotis – nuo juokingų ir absurdiškų iki tiesiog beprotiškų ar net skandalingų. O tai, ką kiekvienas turės padaryti ar pasakyti, jam į slaptą ausinę padiktuos netoliese pasislėpę likę trys komikai.

REKLAMA
REKLAMA

„Niekdariai“
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Niekdariai“

Negana to, ne tik komikus, bet ir į jų sukeltas keistas situacijas patekusius žmones nuolat filmuos slaptos kameros!

REKLAMA

Mažiausiai sėkmingas komandos narys – tas, kuris prasčiausiai atliks kitų komikų sugalvotas užduotis – kiekviename epizode patirs bausmę. Tai – paskutinė gėdinga užduotis, kuri neretai net ir patiems komikams taps didžiausiu iššūkiu.

Savo noru jie nė už ką taip nesielgtų… Tačiau „Niekdarių“ taisyklės nepakeičiamos!

Šio pirmadienio laidoje susi pažinsime su kiekvienu „Niekdariu“. Vyriausiuoju Zanavyku Simanu, droviausiuoju Viktoru ir bebaimiais Marku bei Antanu. Pastarasis, beje, dar vadinamas Unčiu, visuomet nė kiek nesidrovėdamas daro viską, kas jam yra liepiama.

REKLAMA
REKLAMA

Būtent todėl ir šio pirmadienio laidoje jo laukia ypatingas scenarijus…

Pirmiausiai pamatysime, kaip nieko blogo neįtariantiems žmonėms teks savo dantis parodyti patiems blogiausiems odontologo asistentams. Tai reiškia, kad kiekvienas „Niekdarys“ pasitiks pacientus ir nuo tos akimirkos turės daryti ir sakyti viską, ką į ausinę jam diktuos kolegos. O jei atsisakys – pralaimės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antanui teks pati sunkiausia užduotis – papasakoti pacientui apie savo atostogas. Tačiau apie tai, kur buvo ir ką veikė atostogaudamas po skyrybų, jis pats sužinos tik kabinete…

Ne ką lengvesnė bus ir kita užduotis. Palangoje nevykusį pardavėją mokys dirbti kitas – ir dar labiau nevykęs. O be to, paaiškės, kad vienas iš „Niekdarių“ gyvena su kito „Niekdario“ mama!

O kaip komikams seksis vykdyti užduotis ir kokios bus žmonių reakcijos, pamatysite jau netrukus.

Pats juokingiausias paslėptos kameros šou „Niekdariai“ – nuo gruodžio 1-osios, pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų