Markas Žukauskas siunčia žinią pareigūnams: gal kažkam tai ir nepatiks

Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Markas buvo kaip niekada atviras. Jis ne tik atsakė į šiuos klausimus, bet ir pasidalino ateities planais. Taip pat komikas paragino sostinės pareigūnus dažniau rengti reidus, ypač savaitgaliais, nes jo manymu, tokių patikrinimų Vilniuje per mažai.
Nors Markas ne pirmas garsus žmogus, įkliūnantis prie vairo neblaivus, būtent jis išvengė stipraus visuomenės puolimo, kuris neaplenkė, pavyzdžiui, žurnalistės Editos Mildažytės ar aktoriaus Manto Stonkaus. Pats Markas tikina gavęs įvairių žinučių – vienose buvo malamas į miltus, kaltinamas blogo pavyzdžio rodymu jaunimui, kitose raginamas pasidaryti išvadas ir eiti į priekį.
Visgi komikas pabrėžia, kad tikrai nesididžiuoja savo poelgiu ir džiaugiasi bent tuo, kad niekas tą naktį nenukentėjo. Taigi, ką šis incidentas Markui davė? Kaip į jį sureagavo artimieji – mama ir sužadėtinė Dovilė?
„Aš niekada nebuvau kažkoks kelių chuliganas ir man tai nėra būdinga. Tačiau po to įvykio gavau kelias labai svarbias visatos pamokas, kurias, matyt, privalėjau išmokti, atsižvelgti ir atkreipti dėmesį. Jas tikrai jau išmokau. Dabar susidėliojau viską maždaug taip – būsiu ramesnis, atsakingesnis, labiau ir daugiau dalinsiu gėrį iš savęs. Viskas bus gerai, nes tiesiog reikia išmokti tam tikras gyvenimo pamokas, o tas rugsėjis buvo kažkoks juodas mėnuo, kai bėda viena nevaikšto“, – sako komikas.
Sako, kad gyvenimas jį laiku pamokė
Taip jau sutapo, kad dėl viršyto greičio praradęs vairavimo teises, Markas dar ir vaikščioti kurį laiką negalėjo. Į filmavimą jis taip pat atvyko šlubčiodamas, mat koja vis dar buvo įtvare. Kas jai nutiko? Vaikinas juokiasi, kad visi šie įvykiai susijungė į labai įdomią grandinę, iš kurios jau gimė ne vienas juokingas epizodas. Patraukti per dantį dėl to Marką nevengia ir scenos bičiuliai, ir memų kūrėjai internete. Pats komikas neslepia, kad mėgsta iš savęs pasijuokti, paironizuoti, gal tai ir padėjo nepasiduoti gilesnei savigraužai.
„Kaip ten bebūtų, mano karjera vis tiek kyla į viršų. Kartu kyla ir lūkesčiai, planai tiek darbo, tiek šeimos atžvilgiu. Tikrai galvoju, kad gal visai laiku čia mane pamokė visata ir dar ganėtinai švelniai, kad suprasčiau, jog nereikia išsidirbinėti iš gyvenimo“, – atvirai sako Markas.
Pasisukus kalbai apie šeimą, komikas pasidžiaugė, kad jau šešerius metus šalia yra mylimoji Dovilė, kurią pažįsta nuo vaikystės. Pora susižadėjusi, todėl jau planuoja vestuves. Kada jos įvyks? Taip pat Markas atskleidė vis dažniau galvojantis apie vaikus.
„Būna, kad mes susipykstame, bet kasdien mokomės būti kartu, nes namuose dvi ugnys gyvena. Tai vis bandom ir bandom, nes kažkaip vienas be kito negalim. Daug pas mus gražios simbolikos santykiuose. <...> Jaučiu, kad jau noriu būti tėtis ir labai stipriai, nes pats, kai jo neturėjau, tai manau, kad būčiau geras tėvas savo vaikui“, – šypsodamasis sako Markas.
Visą pokalbį su Marku Žukausku žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Laidą „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play! Antradieniais 19 val. ir TV3 televizijos YouTube kanale!