Agnė Grigaliūnienė apie pirmas Vėlines be mamos ir grįžimą į muziką: skubėjau, kad dainą dar spėtų išgirsti mama

Atkartojusi mamos žodžius, Agnė susigraudino.
„Viskas dar labai gyva, labai“, – braukdama ašaras sako Agnė.
Ji neslepia, kad susitaikyti su mamos mirtimi iki šiol nelengva, kaip ir kalbėti apie paskutines dienas, praleistas ligoninėje šalia jos. Gedėjimas irgi turi savo etapus, kuriuos lydi su kiekviena diena vis labiau stiprėjantis ilgesys. Apie savo patirtis 618-oje palatoje Agnė be galo atvirai dalinosi ir socialiniuose tinkluose, dėl to sulaukė net kritikos iš kai kurių sekėjų. Tačiau kur kas daugiau buvo tų, kurie nuoširdžiai dėkojo už drąsą rodyti nepagražintą realybę.
„Man yra pasakę, kad štai kokį aš čia prasmingą darbą padariau, bet jeigu atvirai, žinai, iš ko visa tai gimė? Aš pradėjau rašyti, nes man buvo toks sunkus laikotarpis, kad tada jo išvis net nesuvokiau. Tik dabar ateina tam tikri momentai, prisiminimai, kokiose situacijose buvau visą tą laiką, visus tuos septynis mėnesius, o paskutiniai du mėnesiai išvis buvo be galo sudėtingi. Tai man rašymas buvo terapija ir išvis nesuprantu, kaip aš neišprotėjau“, – sako Agnė.
Kas dar padėjo pačiai nepalūžti ir išlikti stipriai? Kam jaučiasi labiausiai dėkinga? Pasirodo, Agnė pastaraisiais metais nemažai galvojo apie mirtį ir savo santykį su ja. Daug kalbėjo šia tema ir su mama. Ji atvirai sako, kad iki šiol abi šnekasi, net įsivaizduoja, kokia intonacija Staselė atsakytų į vienus ar kitus klausimus. Moteris tikina, kad su mama yra neįtikėtinai panašios viskuo, o bėgant metams, tas panašumas dar labiau ryškėja.
Grigaliūnienę su mama jungia muzika
Didžiulė meilė muzikai yra dar vienas jas jungiantis saitas, tik Agnės muzikinė karjera truko trumpiau negu mamos. Tačiau filmavimo metu moteris pranešė netikėtą žinią, kuri glaudžiai siejasi ir su skaičiumi 618, ir su Stasele.
„Po beveik dvidešimties metų aš grįžau į dainavimą. Ir grįžau visų pirma sau. Jau įrašiau pirmą kūrinį, kurį šiomis dienomis planuoju paleisti. Daina vadinasi „Aimanos“ ir labai skubėjau ją nunešti mamai, kol dar kalbėjo. Ji išklausė gal du ar tris šimtus kartų ir paskambinusi pasakė: „Agnyte, man atrodo, kad visa tai yra labai arti tiesos“, – šypsodamasi sako moteris.
Apie ką ši daina ir kas ją įkvėpė? Trumpą fragmentą Agnė padainavo ir filmavimo metu. O ar ji ketina toliau tęsti solinę karjerą? Taip pat išvysite, kokį brangų daiktą Agnė nešiojasi ant savęs, nors anksčiau tokių nemėgdavo ir nepirkdavo.
„Man dabar tai labai patinka ir primena mamą“, – sako Agnė.
Visą pokalbį su Agne Grigaliūniene žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Laidą „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play! Antradieniais 19 val. ir TV3 televizijos YouTube kanale!