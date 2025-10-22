Dovydas Laukys prabilo apie skyrybas su antrąja žmona Monika Marija: atskleidė, ar palaiko ryšius

Daugeliui TV3 žiūrovų Dovydas yra puikiai pažįstamas iš garsių projektų – prieš septynerius metus su grupe „120“ džiaugėsi pergale „X faktoriuje“, o prieš keletą metų ryškiai spindėjo šokių projekte „Tangomanai“. Šiam pasibaigus pasklido žinia, kad Dovydas puoselėja šiltus jausmus kitai projekto dalyvei Simonai Burbaitei. Tačiau kurį laiką pora savo santykių nekomentavo, o Dovydas išvis atsitvėrė tylos siena. Ar laikas, kai vengė viešumos, jam išėjo į naudą?
„Tikriausiai perdegiau nuo visko, galima ir taip pasakyti. Toks jausmas buvo, kad reikia prisipildyti savo viduje kažkuo <...> Dabar, man atrodo, kad jau praėjo tas laikas, kai labiausiai norisi tik su savimi būti, su artimiausia aplinka. O kai viskas yra gerai viduje, tai tada lengviau ir visus įsipareigojimus išpildyti, kurie buvo prisižadėti, pavyzdžiui, ateiti duoti interviu“, – atvirai sako svečias.
Jis neslepia, kad reikėjo grįžti į save tam, kad suprastų, kurie dalykai yra tikri, o kurie tik dėl išorinio blizgesio arba, kaip pats sako, „pakazūchos“. Ar pavyko rasti reikiamus atsakymus? Kiek Dovydo vidiniams pokyčiams turi įtakos Simona?
„Ši moteris daro mane gerokai rimtesnį, koncentruotesnį, atviresnį ir ramesnį. Ir atvirkščiai – aš ją taip pat darau tokią. Nuoširdžiai manau, kad čia yra geras „mačas“, per trejus metus mes jau pasitikrinom, ar tinkam vienas kitam. Tai tik galiu džiaugtis, kad taip yra ir mes abu tuo labai džiaugiamės“, – šypsodamasis sako Dovydas.
Vyras negailėjo šiltų žodžių pasakodamas, kokia jo akimis yra mylimoji. Taip pat atvirai prakalbo apie santykių pradžią – kada iš tikrųjų užsimezgė romantinis ryšys, kokių atgarsių dėl to sulaukė. Ar palietė juos nors kiek visuomenės spaudimas?
Ne paslaptis, kad ir pats Dovydas buvo vedęs du kartus – aktorę Mariją Chlebopaševaitę ir dainininkę Moniką Mariją Paulauskaitę. Kokie jo santykiai su buvusiomis žmonomis? Ar žvelgdamas atgal, Dovydas gali atsakyti, kodėl iširo abi santuokos? Ką jis galvoja apie galimybę tuoktis trečią kartą, o gal jau yra vedęs? Į šį klausimą pašnekovas atsakė atvirai.
Kalbėdamas apie permainas gyvenime, Dovydas pranešė, jog greitu metu pristatys savo debiutinę knygą „120 gyvenimo taisyklių. Jauno žmogaus biblija“. Jos ištraukomis Dovydas dalinasi ir savo socialinių tinklų paskyrose, kur sulaukia didžiulio auditorijos susidomėjimo, teigiamų atsiliepimų ir raginimų nesustoti.
„Penkioliką metų vedžiau savo užrašus ir galiausiai perskaičiau visus tuos sąsiuvinius prirašytus. Pastebėjau, kad po šauktukais aš vis pasirašydavau kažkokią taisyklę. Tada visas surinkau į krūvą ir gavosi gal apie 150 taisyklių. Nusprendžiau iš jų atrinkti 120, kurias sudėjau į knygą“, – sako Dovydas.
Laidoje taip pat išgirsite, kokių naujų verslų Dovydas ėmėsi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ar pora svarsto emigruoti? Išvysite ir kokius du daiktus – svarbų ir jau nebe svarbų – vyras atsinešė į studiją. Vienas jų, pasirodo, buvo dovanotas mylimo žmogaus.
Visą pokalbį su Dovydu Laukiu žiūrėkite straipsnio pradžioje.
